1 330 0
Ворог масовано атакував Павлоград, виникло кілька пожеж
У ніч проти 19 вересня російські загарбники масовано атакували Павлоград на Дніпропетровщині безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Вночі ворог масовано атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники.
Виникло кілька пожеж, їх рятувальники локалізували", - йдеться в повідомленні.
Також під ударом ворога опинилася Нікопольщина. Росіяни застосували FPV-дрон та артилерію. Поцілив по райцентру та Мирівській громаді.
Минулося без жертв.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль