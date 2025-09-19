Ворог масовано атакував Павлоград, виникло кілька пожеж

У ніч проти 19 вересня російські загарбники масовано атакували Павлоград на Дніпропетровщині безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог масовано атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники.

Виникло кілька пожеж, їх рятувальники локалізували", - йдеться в повідомленні.

Також під ударом ворога опинилася Нікопольщина. Росіяни застосували FPV-дрон та артилерію. Поцілив по райцентру та Мирівській громаді.

Минулося без жертв.

