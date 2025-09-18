Росіяни атакували Синельниківщину і Нікопольщину: пошкоджено будинки, підприємство та авто. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 18 вересня російські війська завдавали ударів по Синельниківському та нікопольському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
На Синельниківщині від ворожих ударів потерпали Межівська, Покровська, Новопавлівська та Маломихайлівська громади. Агресор застосував безпілотники і КАБ.
Унаслідок російських атак побита приватна оселя, ще одна зайнялася. Горіла й будівля, що не експлуатується. Пошкоджені 2 господарські споруди та гараж.
На Нікопольщині російська армія била по Марганцю і Покровській громаді. Окупанти обстрілювали з артилерії, також є влучання FPV-дроном.
Зазначається, що понівечені підприємство та авто.
Також повідомляється, що люди не постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль