УКР
Росіяни атакували Синельниківщину і Нікопольщину: пошкоджено будинки, підприємство та авто. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 18 вересня російські війська завдавали ударів по Синельниківському та нікопольському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

На Синельниківщині від ворожих ударів потерпали Межівська, Покровська, Новопавлівська та Маломихайлівська громади. Агресор застосував безпілотники і КАБ.

Унаслідок російських атак побита приватна оселя, ще одна зайнялася. Горіла й будівля, що не експлуатується. Пошкоджені 2 господарські споруди та гараж.

обстріли Дніпропетровщини 18 вересня

обстріли Дніпропетровщини 18 вересня

На Нікопольщині російська армія била по Марганцю і Покровській громаді. Окупанти обстрілювали з артилерії, також є влучання FPV-дроном.
Зазначається, що понівечені підприємство та авто.

Також повідомляється, що люди не постраждали.

Обстріли Дніпропетровщини 18 вересня

Автор: 

обстріл (30934) Нікополь (1353) Дніпропетровська область (4256) Нікопольський район (440) Синельниківський район (245)
