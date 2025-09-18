Росіяни атакували Синельниківщину і Нікопольщину: пошкоджено будинки, підприємство та авто. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 18 вересня російські війська завдавали ударів по Синельниківському та нікопольському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

На Синельниківщині від ворожих ударів потерпали Межівська, Покровська, Новопавлівська та Маломихайлівська громади. Агресор застосував безпілотники і КАБ.



Унаслідок російських атак побита приватна оселя, ще одна зайнялася. Горіла й будівля, що не експлуатується. Пошкоджені 2 господарські споруди та гараж.

На Нікопольщині російська армія била по Марганцю і Покровській громаді. Окупанти обстрілювали з артилерії, також є влучання FPV-дроном.

Зазначається, що понівечені підприємство та авто.



Також повідомляється, що люди не постраждали.