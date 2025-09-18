Рашисти били по Дніпропетровщині з артилерії та БпЛА. Зайнявся приватний будинок. ФОТО

Російські окупанти з вечора обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та атакували безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, в області працювали сили протиповітряної оборони, знищено 5 БпЛА.

"Ввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Бив по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок. Пожежу рятувальники загасили", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни били безпілотниками по Синельниківському районі - Покровській, Межівській та Миколаївській громаді.

Пошкоджено 2 приватні оселі й газогін. Загиблих і постраждалих немає.

