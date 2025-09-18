УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
693 0

Рашисти били по Дніпропетровщині з артилерії та БпЛА. Зайнявся приватний будинок. ФОТО

Російські окупанти з вечора обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії та атакували безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, в області працювали сили протиповітряної оборони, знищено 5 БпЛА.

"Ввечері та вночі агресор цілив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Бив по самому Нікополю, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок. Пожежу рятувальники загасили", - йдеться в повідомленні.

РФ ввечері та вночі била по Дніпропетровщині. Виникла пожежа

Також росіяни били безпілотниками по Синельниківському районі - Покровській, Межівській та Миколаївській громаді.

Пошкоджено 2 приватні оселі й газогін. Загиблих і постраждалих немає.

Читайте: Обстріли Полтавщини 17 вересня: кількість постраждалих зросла до шести

Автор: 

обстріл (30922) Дніпропетровська область (4252) Нікопольський район (440) Синельниківський район (245)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 