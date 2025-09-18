РУС
Рашисты били по Днепропетровщине из артиллерии и БПЛА. Загорелся частный дом. ФОТО

Российские оккупанты с вечера обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в области работали силы противовоздушной обороны, уничтожено 5 БпЛА.

"Вечером и ночью агрессор целился по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Бил по самому Никополю, Покровской и Мировской громадах. Загорелся частный дом. Пожар спасатели потушили", - говорится в сообщении.

РФ вечером и ночью била по Днепропетровской области. Возник пожар

Также россияне били беспилотниками по Синельниковскому району - Покровской, Межевской и Николаевской громадам.

Повреждены 2 частных дома и газопровод. Погибших и пострадавших нет.

обстрел (29585) Днепропетровская область (4461) Никопольский район (435) Синельниковский район (244)
