Рашисты били по Днепропетровщине из артиллерии и БПЛА. Загорелся частный дом. ФОТО
Российские оккупанты с вечера обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, в области работали силы противовоздушной обороны, уничтожено 5 БпЛА.
"Вечером и ночью агрессор целился по Никопольщине FPV-дронами и артиллерией. Бил по самому Никополю, Покровской и Мировской громадах. Загорелся частный дом. Пожар спасатели потушили", - говорится в сообщении.
Также россияне били беспилотниками по Синельниковскому району - Покровской, Межевской и Николаевской громадам.
Повреждены 2 частных дома и газопровод. Погибших и пострадавших нет.
