Обстрелы Полтавщины 17 сентября: количество пострадавших возросло до шести

В результате вражеского обстрела 17 сентября в Полтавском районе пострадали работница АЗС и пятеро водителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Отмечается, что пострадали пятеро водителей и работница АЗС, они госпитализированы в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 17 сентября российские войска атаковали беспилотниками автозаправочную станцию в Полтавском районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Киевщину: пожары в двух районах