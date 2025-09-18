РУС
Атака дронов на Киевскую область: пожары в двух районах

В Киевской области в результате атаки российских беспилотников загорелись складские помещения и частный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Николай Калашник.

"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений.

Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры".

Также последствия вражеской атаки фиксируют в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован.

Пока сообщений о пострадавших не поступало.

