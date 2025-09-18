Атака дронов на Киевскую область: пожары в двух районах
В Киевской области в результате атаки российских беспилотников загорелись складские помещения и частный дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Николай Калашник.
"В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений.
Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры".
Также последствия вражеской атаки фиксируют в Бучанском районе. Там возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован.
Пока сообщений о пострадавших не поступало.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль