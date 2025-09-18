УКР
Атака безпілотників на Київщину
Атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах

У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників зайнялися складські приміщення та приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень.

Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи".

Також наслідки ворожої атаки фіксують у Бучанському районі. Там виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано.

Наразі повідомлень про постраждалих не надходило.

