Атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах
У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників зайнялися складські приміщення та приватний будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Микола Калашник.
"Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень.
Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи".
Також наслідки ворожої атаки фіксують у Бучанському районі. Там виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано.
Наразі повідомлень про постраждалих не надходило.
