Обстріли Полтавщини 17 вересня: кількість постраждалих зросла до шести

Удар по АЗС 17 вересня

Унаслідок ворожого обстрілу 17 вересня у Полтавському районі постраждали працівниця АЗС та п’ятеро водіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Зазначається,  що постраждали п'ятеро водіїв та працівниця АЗС, їх госпіталізовано до лікарні. Жінка перебуває у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що 17 вересня російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію в Полтавському районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах

