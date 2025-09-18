Обстріли Полтавщини 17 вересня: кількість постраждалих зросла до шести
Унаслідок ворожого обстрілу 17 вересня у Полтавському районі постраждали працівниця АЗС та п’ятеро водіїв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Зазначається, що постраждали п'ятеро водіїв та працівниця АЗС, їх госпіталізовано до лікарні. Жінка перебуває у тяжкому стані.
Раніше повідомлялося, що 17 вересня російські війська атакували безпілотниками автозаправну станцію в Полтавському районі.
