УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10452 відвідувача онлайн
Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
3 195 3

Прифронтова Межова на Дніпропетровщині потерпає від зграї безпритульних тварин. ВIДЕО

Зграї покинутих собак - наразі звична картина у прифронтовій Межової на Дніпропетровщині. Волонтери просто не встигають та й не мають змоги вивезти шалену кількість собак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео із покинутими тваринами опублікували у телеграм-каналі Airborne Division.

Також дивіться: Росіяни використовують віслюків для підносу боєприпасів: тварина підірвалася на міні. ВIДЕО

Автор: 

тварини (479) захист тварин (87) Дніпропетровська область (4256) Синельниківський район (245) Межова (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно! Незламно! Ідентично!
показати весь коментар
18.09.2025 13:53 Відповісти
Я в минулому році підгодовував в Лимані 4 песиків і 4 котиків. Забрати їх з собою можливості не було. Залишок котячого корму я залишив місцевій жительці. У неї був свій кіт і вона теж годувала вуличних котиків. Сподіваюсь, з нею все добре.
показати весь коментар
18.09.2025 14:04 Відповісти
Не тільки у прифронтовій зоні... Таке буває усюди: (див) біла кудрявка загуляла, а за нею вишикувались песики. Називається інстинкт продовження роду.
показати весь коментар
18.09.2025 15:16 Відповісти
 
 