Прифронтова Межова на Дніпропетровщині потерпає від зграї безпритульних тварин. ВIДЕО
Зграї покинутих собак - наразі звична картина у прифронтовій Межової на Дніпропетровщині. Волонтери просто не встигають та й не мають змоги вивезти шалену кількість собак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео із покинутими тваринами опублікували у телеграм-каналі Airborne Division.
Максим Бондаренко
Антип61
М Гупанина
