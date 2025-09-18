РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости Видео Животные в зоне боевых действий
3 269 3

Прифронтовая Межевая в Днепропетровской области страдает от стаи бездомных животных. ВИДЕО

Стаи брошенных собак - сейчас привычная картина в прифронтовой Межевой на Днепропетровщине. Волонтеры просто не успевают и не имеют возможности вывезти огромное количество собак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с брошенными животными опубликовали в телеграмм-канале Airborne Division.

Также смотрите: Россияне используют ослов для подноса боеприпасов: животное подорвалось на мине. ВИДЕО

Автор: 

животные (942) защита животных (82) Днепропетровская область (4461) Синельниковский район (244) Межевая (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно! Незламно! Ідентично!
показать весь комментарий
18.09.2025 13:53 Ответить
Я в минулому році підгодовував в Лимані 4 песиків і 4 котиків. Забрати їх з собою можливості не було. Залишок котячого корму я залишив місцевій жительці. У неї був свій кіт і вона теж годувала вуличних котиків. Сподіваюсь, з нею все добре.
показать весь комментарий
18.09.2025 14:04 Ответить
Не тільки у прифронтовій зоні... Таке буває усюди: (див) біла кудрявка загуляла, а за нею вишикувались песики. Називається інстинкт продовження роду.
показать весь комментарий
18.09.2025 15:16 Ответить
 
 