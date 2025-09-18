Прифронтовая Межевая в Днепропетровской области страдает от стаи бездомных животных. ВИДЕО
Стаи брошенных собак - сейчас привычная картина в прифронтовой Межевой на Днепропетровщине. Волонтеры просто не успевают и не имеют возможности вывезти огромное количество собак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с брошенными животными опубликовали в телеграмм-канале Airborne Division.
Максим Бондаренко
Антип61
М Гупанина
