Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы: повреждены дома, предприятие и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 18 сентября российские войска наносили удары по Синельниковскому и никопольскому районам Днепропетровщины, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

На Синельниковщине от вражеских ударов страдали Межевская, Покровская, Новопавловская и Маломихайловская громады. Агрессор применил беспилотники и КАБ.

Вследствие российских атак побит частный дом, еще один загорелся. Горело и здание, которое не эксплуатируется. Повреждены 2 хозяйственные постройки и гараж.

Обстрелы Днепропетровской области 18 сентября

Обстрелы Днепропетровской области 18 сентября

На Никопольщине российская армия била по Марганцу и Покровской громаде. Оккупанты обстреливали из артиллерии, также есть попадание FPV-дроном.
Отмечается, что изуродованы предприятие и авто.

Также сообщается, что люди не пострадали.

Обстрелы Днепропетровской области 18 сентября

