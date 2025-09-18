Россияне атаковали Синельниковский и Никопольский районы: повреждены дома, предприятие и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 18 сентября российские войска наносили удары по Синельниковскому и никопольскому районам Днепропетровщины, вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

На Синельниковщине от вражеских ударов страдали Межевская, Покровская, Новопавловская и Маломихайловская громады. Агрессор применил беспилотники и КАБ.



Вследствие российских атак побит частный дом, еще один загорелся. Горело и здание, которое не эксплуатируется. Повреждены 2 хозяйственные постройки и гараж.

На Никопольщине российская армия била по Марганцу и Покровской громаде. Оккупанты обстреливали из артиллерии, также есть попадание FPV-дроном.

Отмечается, что изуродованы предприятие и авто.



Также сообщается, что люди не пострадали.