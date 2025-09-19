РУС
Враг массированно атаковал Павлоград, возникло несколько пожаров

шахеди

В ночь на 19 сентября российские захватчики массированно атаковали Павлоград на Днепропетровщине беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг массированно атаковал Павлоград. Направил на город беспилотники.

Возникло несколько пожаров, их спасатели локализовали", - говорится в сообщении.

Также под ударом врага оказалась Никопольщина. Россияне применили FPV-дрон и артиллерию. Попал по райцентру и Мировской громаде.

Обошлось без жертв.

обстрел (29597) Павлоград (173) Днепропетровская область (4465) Никопольский район (437) Павлоградский район (63)
