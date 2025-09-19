РФ за сутки нанесла 376 ударов по Запорожской области: четыре женщины и пожилой мужчина получили ранения
Оккупанты за сутки нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам области, в частности атаковали FPV-дронами, авиабомбами и артиллерией. Ранения получили четыре женщины в Пологовском районе и 74-летний мужчина в Степногорской громаде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
До рассвета российские захватчики атаковали Степногорскую громаду fpv-дроном. Ранен 74-летний мужчина, его состояние тяжелое.
В течение суток оккупанты нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.
- Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Воздвижовке, Червоному и Малиновке.
- 231 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Червоноднепровку, Малокатериновку, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Новоандреевки, Белогорья и Полтавки.
- 137 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
С начала сентября в Запорожской области в результате атак fpv погибли четыре человека, ранения получили шесть человек.
