РФ за сутки нанесла 376 ударов по Запорожской области: четыре женщины и пожилой мужчина получили ранения

Оккупанты за сутки нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам области, в частности атаковали FPV-дронами, авиабомбами и артиллерией. Ранения получили четыре женщины в Пологовском районе и 74-летний мужчина в Степногорской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

До рассвета российские захватчики атаковали Степногорскую громаду fpv-дроном. Ранен 74-летний мужчина, его состояние тяжелое.

В течение суток оккупанты нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Воздвижовке, Червоному и Малиновке.

231 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Червоноднепровку, Малокатериновку, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Новоандреевки, Белогорья и Полтавки.

137 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

С начала сентября в Запорожской области в результате атак fpv погибли четыре человека, ранения получили шесть человек.

