РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10563 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
132 0

РФ за сутки нанесла 376 ударов по Запорожской области: четыре женщины и пожилой мужчина получили ранения

Последствия обстрела Запорожской области

Оккупанты за сутки нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам области, в частности атаковали FPV-дронами, авиабомбами и артиллерией. Ранения получили четыре женщины в Пологовском районе и 74-летний мужчина в Степногорской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

До рассвета российские захватчики атаковали Степногорскую громаду fpv-дроном. Ранен 74-летний мужчина, его состояние тяжелое.

В течение суток оккупанты нанесли 376 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области.

  • Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Воздвижовке, Червоному и Малиновке.
  • 231 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Червоноднепровку, Малокатериновку, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 3 обстрела из РСЗО нанесены по территории Новоандреевки, Белогорья и Полтавки.
  • 137 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

С начала сентября в Запорожской области в результате атак fpv погибли четыре человека, ранения получили шесть человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Павлоград, возникло несколько пожаров

Автор: 

обстрел (29597) Запорожская область (3539) Запорожский район (253)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 