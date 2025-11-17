РУС
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
564 4

Враг пытается продвинуться к Гуляйполю с севера и востока. Интенсивные бои продолжаются возле Яблоково, - Волошин

Бои за Гуляйполе

Войска РФ в настоящее время наращивают усилия для продвижения на Гуляйпольском направлении. Враг хочет охватить Гуляйполе с востока и севера.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ситуация самая напряженная

По его словам, ситуация в районе Гуляйполя остается одной из самых напряженных на южном фронте. Только за прошедшие сутки здесь зафиксировано 14 боевых столкновений - возле Веселого, Высокого, Затишья, Ровнополья, Зеленого Гая и Доброполья.

Противник пытается оттеснить наши Силы обороны, наносит массированное огневое воздействие на наши позиции и стремится продвигаться к логистическому пути, который проходит из Днепропетровской области в Гуляйполе в направлении населенного пункта Варваровка. Противник довольно активно проводит там также инфильтрационные действия: его группы, двигаясь посадками, пытаются зайти вглубь нашей обороны", - отметил спикер.

Волошин заверил, что украинские военные ежедневно проводят поисково-ударные мероприятия для выявления и уничтожения таких групп, а также осуществляют контрштурмовые действия, чтобы не допустить российского продвижения. Особенно интенсивные бои продолжаются возле Яблоково.

Обстрелы

Также он сообщил, что за сутки применено десятки корректируемых авиабомб: 10 - по Орехово, 6 - по Гуляйполю, 7 - по Белогорью. Кроме того, на южных направлениях зафиксировано не менее полутора тысяч атак дронов-камикадзе.

"Кроме того, враг довел число артиллерийских обстрелов до 500 и более с использованием 2 100 боеприпасов в сутки, а также увеличил количество обстрелов населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта", - подчеркнул Волошин.

Спикер добавил, что под вражеским огнем ежедневно находится Херсон - по городу наносят не менее десятка артиллерийских обстрелов и дроновых ударов. Аналогичная ситуация в Никополе, по которому также фиксируют до десяти артобстрелов и атак дронами в сутки.

Что предшествовало

Гуляйполе (112) Запорожская область (3787) Силы обороны юга (483) Пологовский район (235) Яблоково (6)
Зараз потрібно відбиватися а не тоді як вони влізуть в Гуляйполе - бо буде Покровськ -2
17.11.2025 13:15 Ответить
17.11.2025 13:17 Ответить
А це тут до чого ,ми не на гівномарафоні .
17.11.2025 13:41 Ответить
На Гуляйпільському напрямку ситуація виникла критична. Яка вимагає в найближчий час значного підсилення артилерією, розрахунками фпв-дронів, РЕБ-РЕР та піхотними резервами другої (і останньої! перед Запоріжжям) лінії оборони на висотах на західному березі річки Ганчур по дирекції Покровське-Гуляйполе ! Це має стабілізувати передню лінію бойового зіткнення Данилівка-Першотравневе-Солодке-Рівнопілля-Затишшя. Бо якщо цього не зробити, то рашистська піхота за тиждень-два подолає 10 кілометрів і широким фронтом підійде до річки, форсує її та захопить цю останню оборонну лінію.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті:

https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small

На цій карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває абсолютно всю Запорізьку область зі сходу. А більше ніж за рік, після захоплення ворогом Великої Новосілки, не було збудовано жодної лінії оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи.
Тож, якщо не дай Боже допустити подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які побудовані на півдні Запорізької області, будь вже не потрібні, бо ворог їх просто обійде північніше зі сходу.
17.11.2025 13:37 Ответить
 
 