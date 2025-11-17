Враг пытается продвинуться к Гуляйполю с севера и востока. Интенсивные бои продолжаются возле Яблоково, - Волошин

Войска РФ в настоящее время наращивают усилия для продвижения на Гуляйпольском направлении. Враг хочет охватить Гуляйполе с востока и севера.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ситуация самая напряженная

По его словам, ситуация в районе Гуляйполя остается одной из самых напряженных на южном фронте. Только за прошедшие сутки здесь зафиксировано 14 боевых столкновений - возле Веселого, Высокого, Затишья, Ровнополья, Зеленого Гая и Доброполья.

Противник пытается оттеснить наши Силы обороны, наносит массированное огневое воздействие на наши позиции и стремится продвигаться к логистическому пути, который проходит из Днепропетровской области в Гуляйполе в направлении населенного пункта Варваровка. Противник довольно активно проводит там также инфильтрационные действия: его группы, двигаясь посадками, пытаются зайти вглубь нашей обороны", - отметил спикер.

Волошин заверил, что украинские военные ежедневно проводят поисково-ударные мероприятия для выявления и уничтожения таких групп, а также осуществляют контрштурмовые действия, чтобы не допустить российского продвижения. Особенно интенсивные бои продолжаются возле Яблоково.

Обстрелы

Также он сообщил, что за сутки применено десятки корректируемых авиабомб: 10 - по Орехово, 6 - по Гуляйполю, 7 - по Белогорью. Кроме того, на южных направлениях зафиксировано не менее полутора тысяч атак дронов-камикадзе.

"Кроме того, враг довел число артиллерийских обстрелов до 500 и более с использованием 2 100 боеприпасов в сутки, а также увеличил количество обстрелов населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта", - подчеркнул Волошин.

Спикер добавил, что под вражеским огнем ежедневно находится Херсон - по городу наносят не менее десятка артиллерийских обстрелов и дроновых ударов. Аналогичная ситуация в Никополе, по которому также фиксируют до десяти артобстрелов и атак дронами в сутки.

Что предшествовало

