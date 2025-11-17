Ворог намагається просунутися до Гуляйполя з півночі та сходу. Інтенсивні бої тривають біля Яблукового, - Волошин
Війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі.
Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ситуація найнапруженіша
За його словами, ситуація в районі Гуляйполя залишається однією з найнапруженіших на південному фронті. Лише за минулу добу тут зафіксовано 14 бойових зіткнень - біля Веселого, Високого, Затишшя, Рівнопілля, Зеленого Гаю та Добропілля.
Противник намагається відсунути наші Сили оборони, завдає масованого вогневого впливу на наші позиції і прагне рухатись до логістичного шляху, який проходить із Дніпропетровської області до Гуляйполя в напрямку населеного пункту Варварівка. Противник доволі активно проводить там також інфільтраційні дії: його групи, рухаючись посадками, намагаються зайти вглиб нашої оборони", - зазначив речник.
Волошин запевнив, що українські військові щодня проводять пошуково-ударні заходи для виявлення і знищення таких груп, а також здійснюють контрштурмові дії, щоб не допустити російського просування. Особливо інтенсивні бої тривають біля Яблукового.
Обстріли
Також він поінформував, що за добу застосовано десятки коригованих авіабомб: 10 - по Оріхову, 6 - по Гуляйполю, 7 - по Білогір’ю. Крім того, на південних напрямках зафіксовано щонайменше півтори тисячі атак дронів-камікадзе.
"Крім того, ворог довів число артилерійських обстрілів до 500 і більше з використанням 2 100 боєприпасів на добу, а також збільшив кількість обстрілів населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту", - наголосив Волошин.
Речник додав, що під ворожим вогнем щодня перебуває Херсон - по місту завдають не менше десятка артилерійських обстрілів і дронових ударів. Аналогічна ситуація в Нікополі, по якому також фіксують до десяти артобстрілів і атак дронами за добу.
Що передувало
- Аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області.
- Також ворог просунувся біля Солодкого та Новоуспенівського у Пологівському районі Запорізькій області.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке на Запорізькому напрямку.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті:
На цій карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває абсолютно всю Запорізьку область зі сходу. А більше ніж за рік, після захоплення ворогом Великої Новосілки, не було збудовано жодної лінії оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи.
Тож, якщо не дай Боже допустити подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які побудовані на півдні Запорізької області, будь вже не потрібні, бо ворог їх просто обійде північніше зі сходу.