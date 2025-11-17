УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9111 відвідувач онлайн
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
1 050 12

Ворог намагається просунутися до Гуляйполя з півночі та сходу. Інтенсивні бої тривають біля Яблукового, - Волошин

Бої за Гуляйполе

Війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація найнапруженіша

За його словами, ситуація в районі Гуляйполя залишається однією з найнапруженіших на південному фронті. Лише за минулу добу тут зафіксовано 14 бойових зіткнень - біля Веселого, Високого, Затишшя, Рівнопілля, Зеленого Гаю та Добропілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація загострюється на окремих ділянках південного фронту. Ворог продовжує штурми в бік Гуляйполя, - Сили оборони Півдня

Противник намагається відсунути наші Сили оборони, завдає масованого вогневого впливу на наші позиції і прагне рухатись до логістичного шляху, який проходить із Дніпропетровської області до Гуляйполя в напрямку населеного пункту Варварівка. Противник доволі активно проводить там також інфільтраційні дії: його групи, рухаючись посадками, намагаються зайти вглиб нашої оборони", - зазначив речник.

Волошин запевнив, що українські військові щодня проводять пошуково-ударні заходи для виявлення і знищення таких груп, а також здійснюють контрштурмові дії, щоб не допустити російського просування. Особливо інтенсивні бої тривають біля Яблукового.

Також читайте: Рашисти окупували Рівнопілля та Яблукове на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Обстріли

Також він поінформував, що за добу застосовано десятки коригованих авіабомб: 10 - по Оріхову, 6 - по Гуляйполю, 7 - по Білогір’ю. Крім того, на південних напрямках зафіксовано щонайменше півтори тисячі атак дронів-камікадзе.

"Крім того, ворог довів число артилерійських обстрілів до 500 і більше з використанням 2 100 боєприпасів на добу, а також збільшив кількість обстрілів населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту", - наголосив Волошин.

Речник додав, що під ворожим вогнем щодня перебуває Херсон - по місту завдають не менше десятка артилерійських обстрілів і дронових ударів. Аналогічна ситуація в Нікополі, по якому також фіксують до десяти артобстрілів і атак дронами за добу.

Читайте також: Ворог накопичується для тиску на Запоріжжі, користуючись прогалинами в обороні ЗСУ, - DeepState

Що передувало

Читайте також: Ситуація загострюється на окремих ділянках південного фронту. Ворог продовжує штурми в бік Гуляйполя, - Сили оборони Півдня

Автор: 

Гуляйполе (242) Запорізька область (4919) Сили оборони півдня (590) Пологівський район (422) Яблукове (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
17.11.2025 13:17 Відповісти
+1
Зараз потрібно відбиватися а не тоді як вони влізуть в Гуляйполе - бо буде Покровськ -2
показати весь коментар
17.11.2025 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз потрібно відбиватися а не тоді як вони влізуть в Гуляйполе - бо буде Покровськ -2
показати весь коментар
17.11.2025 13:15 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 13:17 Відповісти
А це тут до чого ,ми не на гівномарафоні .
показати весь коментар
17.11.2025 13:41 Відповісти
А до чого тут той гімномарафон?
показати весь коментар
17.11.2025 18:01 Відповісти
От до того ,що наші гівномарафонівські пропагандисти за роки війни вже дістали своїми казочками про мобіків і чмобіків і показують кацапів повними дурнями , тільки в рашці контрактники і найманці а в нас бусифіковані холопи і не потрібно тут розказувати віршики вже наслухались за чотири роки ,тепер відхаркуємо з кров'ю.
показати весь коментар
17.11.2025 19:35 Відповісти
Мені насрати на ті марафони. Та, як по мені, то - поки ми вміємо жартувати, ми непереможні і живі.
На часі, сам того не знаєш, де тебе дістане коса старої. Але жити в постійній апатії, депресії не є добрим показником життя.
Тому, моє Вам побажання - дивіться на життя простіше.
Ах да, хотілось би знати, Ви часом не з 73% ?

показати весь коментар
17.11.2025 19:56 Відповісти
Щось ти занадто веселий ,а ти часом не "біженець " у Європі ?
показати весь коментар
17.11.2025 20:02 Відповісти
Я, я *** з самого початку під ракетами, градами, піонами. С-300 по 40 штук за ніч, тільки і встигай рахувати. А зараз частенькі візити шахедогнид... Весело мені, але гоню від себе депресняк.
І до речі, я ТОБІ тикав? Я тебе ображав? Хоча, судячи з ніку, на троля ти ******* усіма критеріями.
показати весь коментар
17.11.2025 20:07 Відповісти
Як ти кажеш "тролю" 55 років ,живе він в місті Києві , і над будинком теж літають шахеди ,вже звик і не ховаюсь в укриття ,яких немає і за кордон не тікаю.
показати весь коментар
17.11.2025 20:16 Відповісти
Мої вітання, я старше. Але ввічливості себе сам навчив.
показати весь коментар
17.11.2025 20:51 Відповісти
До пенсії воюватимеш ? Тоді для кого ця держава , для 18-22 ? Так їх зєля відпустив за кордон ,тоді для кого ? Так мені вже ,по великому рахунку ,похрін що воно буде далі. ,дітей в мене немає ,так що хвилюватись немає за кого ,а я якось проживу.
показати весь коментар
17.11.2025 21:23 Відповісти
На Гуляйпільському напрямку ситуація виникла критична. Яка вимагає в найближчий час значного підсилення артилерією, розрахунками фпв-дронів, РЕБ-РЕР та піхотними резервами другої (і останньої! перед Запоріжжям) лінії оборони на висотах на західному березі річки Ганчур по дирекції Покровське-Гуляйполе ! Це має стабілізувати передню лінію бойового зіткнення Данилівка-Першотравневе-Солодке-Рівнопілля-Затишшя. Бо якщо цього не зробити, то рашистська піхота за тиждень-два подолає 10 кілометрів і широким фронтом підійде до річки, форсує її та захопить цю останню оборонну лінію.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті:

https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small

На цій карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває абсолютно всю Запорізьку область зі сходу. А більше ніж за рік, після захоплення ворогом Великої Новосілки, не було збудовано жодної лінії оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи.
Тож, якщо не дай Боже допустити подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які побудовані на півдні Запорізької області, будь вже не потрібні, бо ворог їх просто обійде північніше зі сходу.
показати весь коментар
17.11.2025 13:37 Відповісти
 
 