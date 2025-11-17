Ворог намагається просунутися до Гуляйполя з півночі та сходу. Інтенсивні бої тривають біля Яблукового, - Волошин

Війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ситуація найнапруженіша

За його словами, ситуація в районі Гуляйполя залишається однією з найнапруженіших на південному фронті. Лише за минулу добу тут зафіксовано 14 бойових зіткнень - біля Веселого, Високого, Затишшя, Рівнопілля, Зеленого Гаю та Добропілля.

Противник намагається відсунути наші Сили оборони, завдає масованого вогневого впливу на наші позиції і прагне рухатись до логістичного шляху, який проходить із Дніпропетровської області до Гуляйполя в напрямку населеного пункту Варварівка. Противник доволі активно проводить там також інфільтраційні дії: його групи, рухаючись посадками, намагаються зайти вглиб нашої оборони", - зазначив речник.

Волошин запевнив, що українські військові щодня проводять пошуково-ударні заходи для виявлення і знищення таких груп, а також здійснюють контрштурмові дії, щоб не допустити російського просування. Особливо інтенсивні бої тривають біля Яблукового.

Обстріли

Також він поінформував, що за добу застосовано десятки коригованих авіабомб: 10 - по Оріхову, 6 - по Гуляйполю, 7 - по Білогір’ю. Крім того, на південних напрямках зафіксовано щонайменше півтори тисячі атак дронів-камікадзе.

"Крім того, ворог довів число артилерійських обстрілів до 500 і більше з використанням 2 100 боєприпасів на добу, а також збільшив кількість обстрілів населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту", - наголосив Волошин.

Речник додав, що під ворожим вогнем щодня перебуває Херсон - по місту завдають не менше десятка артилерійських обстрілів і дронових ударів. Аналогічна ситуація в Нікополі, по якому також фіксують до десяти артобстрілів і атак дронами за добу.

Що передувало

