Менее 500 человек остается в Гуляйпольской громаде: ситуация становится все более опасной

На территории Гуляйпольской громады Запорожской области в настоящее время проживает менее 500 жителей, и ситуация ежедневно усложняется из-за стремительного роста количества атак российских беспилотников. Враг фактически установил с помощью дронов полный контроль над логистическими путями.

"Ситуация сложная в том, что вся логистика, все дороги, все коммуникации контролируются, к сожалению, вражескими дронами, в том числе и на оптоволокне. Сейчас заезд и выезд из Гуляйполя - это лотерейный билет. Дроны контролируют все. В очередной раз обращаюсь ко всем жителям общины, которые до сих пор остались на территории общины, с просьбой уехать в связи с опасностью", - сказал он.

Эвакуация из громады

Эвакуация жителей Гуляйпольской громады Запорожской области, где остаются менее 500 человек, проводится во взаимодействии с ГСЧС, полицией и волонтерами. Об этом сообщил глава громады Сергей Ярмак.

По его словам, детали эвакуационных мер не разглашаются из соображений безопасности, однако власти делают все возможное, чтобы с местными жителями сохранялась стабильная мобильная связь и возможность постоянной коммуникации.

Ярмак также напомнил, что в Запорожье всех эвакуированных из громады встречают в специальном хабе. По словам главы общины, людей могут поселить в общежитие или направить в другие регионы Украины.

Боевые действия в Запорожье

На днях спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что войска РФ в настоящее время наращивают усилия для продвижения на Гуляйпольском направлении. Враг хочет охватить Гуляйполе с востока и севера.

Он отметил, что ситуация в районе Гуляйполя остается одной из самых напряженных на южном фронте.

