Менше ніж 500 людей залишається у Гуляйпілській громаді: ситуація стає дедалі небезпечнішою

На території Гуляйпільської громади Запорізької області нині проживає менше ніж 500 мешканців, і ситуація щодня ускладнюється через стрімке зростання кількості атак російських безпілотників. Ворог фактично встановив дронами повний контроль над логістичними шляхами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив голова Гуляйпільської громади Сергій Ярмак.

"Ситуація складна у тому, що вся логістика, всі дороги, всі комунікації контролюються, на жаль, ворожими дронами, зокрема і на оптоволокні. Зараз заїзд і виїзд із Гуляйполя - це лотерейний білет. Дрони контролюють усе. Вкотре звертаюсь до всіх мешканців громади, які ще досі залишились на території громади, з проханням виїхати у зв'язку з небезпекою", - сказав він.

Евакуація з громади

Евакуація мешканців Гуляйпільської громади Запорізької області, де залишаються менш як 500 людей, проводиться у взаємодії з ДСНС, поліцією та волонтерами. Про це повідомив голова громади Сергій Ярмак.

За його словами, деталі евакуаційних заходів не розголошуються з міркувань безпеки, однак влада робить усе можливе, щоб із місцевими жителями зберігався стабільний мобільний зв’язок та можливість постійної комунікації.

Ярмак також нагадав, що у Запоріжжі всіх евакуйованих із громади зустрічають у спеціальному хабі. За словами очільника громади, людей можуть поселити у гуртожиток або направити до інших регіонів України.

Бойові дії на Запоріжжі

Днями речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі.

Він зазначив, що ситуація в районі Гуляйполя залишається однією з найнапруженіших на південному фронті.

