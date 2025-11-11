РУС
Рашисты атаковали FPV-дроном автомобиль в Гуляйполе: погиб мужчина

Российские войска сбросили взрывчатку на автомобиль

Днем 11 ноября 2025 года войска РФ атаковали FPV-дроном Гуляйполе Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеской атаки погиб 56-летний мужчина.

"Оккупанты атаковали FPV-дроном Гуляйполе. Ударили по гражданскому автомобилю. К сожалению, водитель погиб", - говорится в сообщении.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

По данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, в Запорожской области увеличилась серая зона. Враг давит на Новое и Новоуспеневское и начинает поглощать Ровнополье.

