Рашисты атаковали FPV-дроном автомобиль в Гуляйполе: погиб мужчина
Днем 11 ноября 2025 года войска РФ атаковали FPV-дроном Гуляйполе Пологовского района Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате вражеской атаки погиб 56-летний мужчина.
"Оккупанты атаковали FPV-дроном Гуляйполе. Ударили по гражданскому автомобилю. К сожалению, водитель погиб", - говорится в сообщении.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент неизвестна.
Что предшествовало?
По данным аналитиков мониторингового проекта DeepState, в Запорожской области увеличилась серая зона. Враг давит на Новое и Новоуспеневское и начинает поглощать Ровнополье.
