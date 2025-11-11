Рашисти атакували FPV-дроном автівку у Гуляйполі: загинув чоловік
Вдень 11 листопада 2025 року війська РФ атакували FPV-дроном Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через ворожу атаку загинув 56-річний чоловік.
"Окупанти атакували FPV-дроном Гуляйполе. Вдарили по цивільному автомобілю. На жаль, водій загинув", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
За даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, у Запорізькій області збільшилась сіра зона. Ворог тисне на Нове та Новоуспенівське і починає поглинати Рівнопілля.
