Рашисти атакували FPV-дроном автівку у Гуляйполі: загинув чоловік

Вдень 11 листопада 2025 року війська РФ атакували FPV-дроном Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожу атаку загинув 56-річний чоловік.

"Окупанти атакували FPV-дроном Гуляйполе. Вдарили по цивільному автомобілю. На жаль, водій загинув", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

За даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, у Запорізькій області збільшилась сіра зона. Ворог тисне на Нове та Новоуспенівське і починає поглинати Рівнопілля.

