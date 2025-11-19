РУС
Посол ЕС Матернова о массированной атаке РФ по Украине: "Тернополь переживает настоящий ад. Это попытки стереть людей и их жизни"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на комбинированную атаку РФ в ночь на 19 ноября, в результате которой на западе Украины было зафиксировано многочисленные попадания, в частности в Тернополе погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост дипломата в Facebook.

Матернова отметила, что в Киеве ночь прошла спокойнее, однако в других регионах ситуация была критической: в Черниговской области дрон попал в частный дом, в Харькове БПЛА попали в жилую застройку, а на западе страны значительные разрушения получили энергетические объекты. Всего РФ применила 470 беспилотников и 48 ракет.

"Тернополь переживает настоящий ад. Подтвердили гибель уже девяти человек, десятки ранены... Это реальность российского террора, умышленного выбора в качестве цели гражданских лиц. Это война не с армией, это попытки стереть людей и их жизни", - написала посол.

Она также подчеркнула стойкость украинцев: "Украина постоянно под обстрелами. Гражданские гибнут, энергосистему разбивают, приближается зима. Но Украина продолжает бороться - за всех нас. Мои мысли с семьями и близкими всех, кто погиб в результате обстрела прошлой ночью".

Обстрел 19 ноября

головне що наш призедент в країні. а ні,він повіз умєрову його паспорт...
19.11.2025 10:54 Ответить
СВІТ , ВИГІДНО ВМОСТИВШИСЬ НА МОГИЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ЖЕРТВ РАШИСТСЬКОГО ВБИВЦІ.КОТРИЙ ВИЛІЗ ІЗ ПЕКЛА ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ ВЖЕ 4 РОКИ СПОСТЕРІГАЄ ЗА ТИМ.ЯК АНТИХРИСТ ЧИНИТЬ ПЕКЛО В УКРАЇНІ...
19.11.2025 10:54 Ответить
Європейці невдоволені, що довго спирається Україна?
Бізнес із рашею під загрозою
19.11.2025 10:57 Ответить
Мало того, є інформація, яка оприлюднена на каналі Стерненко, такого змісту :

Для нас війна - горе, для деяких іноземців - азартна гра.

Платформа прогнозування Polymarket запускає ринки ставок, які передбачають можливе захоплення українських міст російськими військами.

У той же час іноземні лудомани більше обурюються через маніпуляцію даними з боку джерел мап, що впливають на результати таких ринків.
Вони звинувачують ISW у нібито навмисному внесенні фіктивного російського просування на мапу за годину до резолюції ринку та просять про зміну джерел мап.»
19.11.2025 11:11 Ответить
А "стерненко", коли агітував за блаЗЄня, не припускав, що до влади прийде прокацапський антимайдан?

Не міг подумати, що "бакЛанов" перетворить СБУ на філію фсб перед вторгненням?

Тепер до дупи "стерненків"!
19.11.2025 11:14 Ответить
А що має зробити світ для нас, коли ми самі вибрали своїх вбивць? Коли весь світ збирав великі кошти і зброю для нашого порятунку, окремі небриті злодюги оточили себе малдоросами і мародерами, тирили все, що давали західні партнери і крім вихваляння себе нічого не робили. Якби не світ - то ми впали б ще у 2022році. Потрібно це пам'ятати і дякувати за підтримку.
Сьогодні той неголений і хрипластий зі своєю шайкою маролдерів зробили все, щоб світ про нас забув і зупинив допомогу. Як тим президентам і прем'єрам відчитуватися перед своїми народами - виборцями, коли стало відомо, як майже всю допомогу крало оточення Зе - міндічі і цукермани? І не просто крали, а частину переправляли на росію, тому, хто під американськими санкціями. Американську допомогу українцям - красти і вести тому, хто під санкціями США? Нарідще, ти дійсно не хворий?
19.11.2025 11:30 Ответить
Так і каже - співчуваємо, але шо ж вдієш.
19.11.2025 10:57 Ответить
Все що говорять ці ганебні слуги звучить як знущання. Це все наслідки їх діяльності на чолі з найпотужнішим. Нащо постити вислови тих, чиє місце за гратами?
19.11.2025 11:01 Ответить
вочевидь ви заплутались.
Катаріна Матернова словачка. вона посол ЄС в Україні, а не навпаки.
19.11.2025 11:05 Ответить
якщо не прив'язувати до даної статті,то твердження вірне
19.11.2025 11:23 Ответить
Замість слів співчуття дайте нарешті кілька батарей ППО. Чи для вас залізяччя дорожче за життя людей?
19.11.2025 11:04 Ответить
Україну бомбами закидали ,а 🤡 під* раст зеленський у вояджах ...
19.11.2025 11:05 Ответить
Все, що вона говорить це частина оцієї гри «

Для нас війна - горе, для деяких іноземців - азартна гра.

Платформа прогнозування Polymarket запускає ринки ставок, які передбачають можливе захоплення українських міст російськими військами.

У той же час іноземні лудомани більше обурюються через маніпуляцію даними з боку джерел мап, що впливають на результати таких ринків.
Вони звинувачують ISW у нібито навмисному внесенні фіктивного російського просування на мапу за годину до резолюції ринку та просять про зміну джерел мап.»

Тк Стерненко
19.11.2025 11:13 Ответить
Потужний патріот Стерненко, котрий всіляко уникає теми злочинів ТЦК і не вимагає від влади поставок якісних дронів в потрібних кількостях, щоб раптово не стати непотрібним.
Як не гляну його випуск, то там майже одні перемоги, а в коментах купа закордонних патріотів, котрі готові мочити окупантів голими руками.
19.11.2025 12:15 Ответить
І з цим не погодитись не можна. Він не волонтер бо на цьому не погано розкрутився, лобіює своїх виробників виключно.
Але до чого тут він, якщо мова йде про факт ставок на життя кожного з нас, який опублікований на його тк, всі інші зробили вигляд, що цього немає/
19.11.2025 12:25 Ответить
"А ми будемо просто говорити та інколи піднімати винищувачі, інакше буде ескалація і путін нападе"
19.11.2025 12:01 Ответить
зато ты свыня процветаешь
19.11.2025 12:05 Ответить
 
 