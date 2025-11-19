Посол ЕС Матернова о массированной атаке РФ по Украине: "Тернополь переживает настоящий ад. Это попытки стереть людей и их жизни"
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на комбинированную атаку РФ в ночь на 19 ноября, в результате которой на западе Украины было зафиксировано многочисленные попадания, в частности в Тернополе погибли по меньшей мере девять человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост дипломата в Facebook.
Матернова отметила, что в Киеве ночь прошла спокойнее, однако в других регионах ситуация была критической: в Черниговской области дрон попал в частный дом, в Харькове БПЛА попали в жилую застройку, а на западе страны значительные разрушения получили энергетические объекты. Всего РФ применила 470 беспилотников и 48 ракет.
"Тернополь переживает настоящий ад. Подтвердили гибель уже девяти человек, десятки ранены... Это реальность российского террора, умышленного выбора в качестве цели гражданских лиц. Это война не с армией, это попытки стереть людей и их жизни", - написала посол.
Она также подчеркнула стойкость украинцев: "Украина постоянно под обстрелами. Гражданские гибнут, энергосистему разбивают, приближается зима. Но Украина продолжает бороться - за всех нас. Мои мысли с семьями и близкими всех, кто погиб в результате обстрела прошлой ночью".
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
- Известно о как минимум 10 погибших и 37 раненых, в том числе 12 детей, в Тернополе.
Для нас війна - горе, для деяких іноземців - азартна гра.
Платформа прогнозування Polymarket запускає ринки ставок, які передбачають можливе захоплення українських міст російськими військами.
У той же час іноземні лудомани більше обурюються через маніпуляцію даними з боку джерел мап, що впливають на результати таких ринків.
Вони звинувачують ISW у нібито навмисному внесенні фіктивного російського просування на мапу за годину до резолюції ринку та просять про зміну джерел мап.»
Не міг подумати, що "бакЛанов" перетворить СБУ на філію фсб перед вторгненням?
Тепер до дупи "стерненків"!
Сьогодні той неголений і хрипластий зі своєю шайкою маролдерів зробили все, щоб світ про нас забув і зупинив допомогу. Як тим президентам і прем'єрам відчитуватися перед своїми народами - виборцями, коли стало відомо, як майже всю допомогу крало оточення Зе - міндічі і цукермани? І не просто крали, а частину переправляли на росію, тому, хто під американськими санкціями. Американську допомогу українцям - красти і вести тому, хто під санкціями США? Нарідще, ти дійсно не хворий?
Бізнес із рашею під загрозою
Катаріна Матернова словачка. вона посол ЄС в Україні, а не навпаки.
Тк Стерненко
Як не гляну його випуск, то там майже одні перемоги, а в коментах купа закордонних патріотів, котрі готові мочити окупантів голими руками.
Але до чого тут він, якщо мова йде про факт ставок на життя кожного з нас, який опублікований на його тк, всі інші зробили вигляд, що цього немає/