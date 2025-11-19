Посол ЕС Матернова о массированной атаке РФ по Украине: "Тернополь переживает настоящий ад. Это попытки стереть людей и их жизни"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на комбинированную атаку РФ в ночь на 19 ноября, в результате которой на западе Украины было зафиксировано многочисленные попадания, в частности в Тернополе погибли по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост дипломата в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Матернова отметила, что в Киеве ночь прошла спокойнее, однако в других регионах ситуация была критической: в Черниговской области дрон попал в частный дом, в Харькове БПЛА попали в жилую застройку, а на западе страны значительные разрушения получили энергетические объекты. Всего РФ применила 470 беспилотников и 48 ракет.

"Тернополь переживает настоящий ад. Подтвердили гибель уже девяти человек, десятки ранены... Это реальность российского террора, умышленного выбора в качестве цели гражданских лиц. Это война не с армией, это попытки стереть людей и их жизни", - написала посол.

Она также подчеркнула стойкость украинцев: "Украина постоянно под обстрелами. Гражданские гибнут, энергосистему разбивают, приближается зима. Но Украина продолжает бороться - за всех нас. Мои мысли с семьями и близкими всех, кто погиб в результате обстрела прошлой ночью".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС Матернова о "Миндичгейте": Коррупция есть во многих странах. Важна реакция власти

Обстрел 19 ноября

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно стимулировать производство и распределение электроэнергии на уровне местных общин, - посол ЕС Матернова