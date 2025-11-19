Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 получили ранения в Херсонской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российская армия продолжает наносить целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре правобережной Херсонщины.
За прошедшие сутки оккупационные войска атаковали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, армейской авиации, применяли БПЛА различных типов, информирует Цензор.НЕТ.
Под огнем врага находились Херсон, Антоновка, Садовое, Кизомыс, Приднепровское, Томина Балка, Зеленовка, Велетенское, Берислав, Новорайск, Нововоронцовка, Высокое.
Детали обстрелов
В результате обстрелов повреждения получили три частных дома, объекты критической и железнодорожной инфраструктуры, автомобиль.
На автодороге возле Нововоронцовки российские военные атаковали FPV-дроном автомобиль коммунального предприятия. В результате удара погиб 61-летний коммунальщик. Его 50-летний коллега получил минно-взрывную травму и контузию. Транспортное средство повреждено.
Приднепровское захватчики обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами с вертолетов.
Артиллерийским огнем поврежден частный дом в Зеленевке. Еще один дом поврежден в Томиной Балке в результате атаки ударным дроном.
За медицинской помощью обратилась 50-летняя жительница Белозерки, которая 16 ноября попала под вражеский артобстрел. У женщины диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.
Днем россияне обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. Тяжелые ранения получила 73-летняя женщина. Сотрудники полиции вывезли ее из опасной зоны и доставили в больницу с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией ноги.
По жилым кварталам россияне били и из реактивных систем залпового огня.
В результате артобстрела микрорайона "Жилищный поселок" на территории СТО погиб 40-летний работник и получил ранения его 56-летний коллега. Пострадавшего госпитализировали с взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног.
Из артиллерии оккупанты обстреляли и Центральный район, повреждения получили частный дом и железнодорожная инфраструктура.
На местах обстрелов следственно-оперативные группы полиции собирали вещественные доказательства и документировали последствия вражеских атак со стороны оккупационных войск РФ.
За прошедшие сутки полиция отреагировала на 300 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.
