1 человек погиб и 4 получили ранения в результате российских атак в Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

За 18 ноября полиция зафиксировала 1 929 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились девять населенных пунктов: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Славянск, поселки Алексеево-Дружковка, Старорайское, село Рай-Александровка.

Разрушениям подверглись 33 гражданских объекта, из них 17 жилых домов.

Краматорский район

В Лимане поврежден дом и летняя кухня. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 2 дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Краматорске обстреляна промзона.

В Дмитрие-Дарьевке Александровской общины ранен человек, повреждены 9 частных домов, админздание и инфраструктура. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 2 админздания и торговый павильон.

В Алексеево-Дружковке в результате попадания FPV-дрона ранен человек, поврежден гражданский автомобиль. Обстрелами повреждены три частных дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

С линии фронта эвакуировано 187 человек, в том числе 27 детей.

