1 человек погиб и 4 получили ранения в результате российских атак в Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
За 18 ноября полиция зафиксировала 1 929 обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Под огнем находились девять населенных пунктов: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Славянск, поселки Алексеево-Дружковка, Старорайское, село Рай-Александровка.
Разрушениям подверглись 33 гражданских объекта, из них 17 жилых домов.
Краматорский район
В Лимане поврежден дом и летняя кухня. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 2 дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Краматорске обстреляна промзона.
В Дмитрие-Дарьевке Александровской общины ранен человек, повреждены 9 частных домов, админздание и инфраструктура. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 2 админздания и торговый павильон.
В Алексеево-Дружковке в результате попадания FPV-дрона ранен человек, поврежден гражданский автомобиль. Обстрелами повреждены три частных дома.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов.
С линии фронта эвакуировано 187 человек, в том числе 27 детей.
