Враг продвинулся в Новоспаском, Щербиновке и в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ продвинулись в Бахмутском районе и на территории Запорожской области.
Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Новоспасском (село Бахмутского района Донецкой области), Щербиновке (поселок Бахмутского района Донецкой области), вблизи Веселого (село Пологовского района Запорожской области), Высоком (село Пологовского района Запорожской области) и Затишье (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Затишье
А поки що все навпаки.