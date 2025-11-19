РУС
Враг продвинулся в Новоспаском, Щербиновке и в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ продвинулись в Бахмутском районе и на территории Запорожской области.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Новоспасском (село Бахмутского района Донецкой области), Щербиновке (поселок Бахмутского района Донецкой области), вблизи Веселого (село Пологовского района Запорожской области), Высоком (село Пологовского района Запорожской области) и Затишье (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Новоспасское карта
Новоспасское и Щербиновка

Веселое карта
Веселое

Высокое карта
Высокое

Затишье карта

Затишье

А Верховному пофіг те просування ворога. Ще залишилася частина Україна, літак, символи і прикриваючись ними і народом, який захлинається в крові, воно буде подорожувати по світу і корчити із себе героя. Тьфу, гидота!!! Ні совісті, ні сорому!
показать весь комментарий
19.11.2025 11:20 Ответить
Час припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... І квартали з дізелями щоб показово прямо з телестудії вирушили на фронт і насправді, а не як кошовий, що скакав у формі і глумився з нас, коли в НГУ казали, що його в них нема.
А поки що все навпаки.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:29 Ответить
Зате як розказували що рашистам потрібно 10 років щоб окупувати всю донецьку область. До нового року рашисти вже в Дніпрі і Запоріжжі будуть. Як мене бісить що в нас постійно недооцінюють рашистів, і їх бажання повністю захопити Україну і знищити всіх українців. Також бісять придурки що вважають що у нас з рашистами може бути мир і жвачка і що рашисти зупиняться якщо ми погодимось на капітуляцію
показать весь комментарий
19.11.2025 11:34 Ответить
Людей вбивають прямо в ТЦК і ніхто за це не відповідає, он з Сопіна гроші вимагали і вбили, кажуть, сам впав, бандитизм прямо в стінах державної установи прямо в столиці. Що вони цим хочуть досягти, ця влада, яка це кришує і дала вказівку не карати винних? Щоб люди їх всіх зненавиділи більше ніж кацапів? Отоді, напевно, точно переможемо.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:46 Ответить
І припиняти брехати і мати людей за дурнів. Он з тими рафалями, договір про наміри. Які 100 штук, коли? Якщо он по Суспільному радіо вчора хтось розповідав, там черга на них 250-280 штук і навряд хто поступиться.
показать весь комментарий
19.11.2025 11:53 Ответить
 
 