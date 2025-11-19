РУС
Задержание корректировщиков
Наносил удары РФ по позициям операторов дронов в Константиновке: СБУ задержала 24-летнего мужчину

Задержан корректировщик ударов в Константиновке. Что известно?

Задержан информатор ФСБ, который передавал оккупантам координаты Сил обороны в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Мужчина должен был найти и передать россиянам координаты подразделений беспилотных систем ВСУ, защищающих прифронтовой город.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранец наводил удары на энергообъекты возле Хмельницкой АЭС, - СБУ. ФОТО

Кого разоблачили?

Установлено, что корректировкой занимался 24-летний местный безработный. В поле зрения ФСБ он попал, когда в Telegram-каналах призывал к оккупации Донецкой области.

"Информатор обходил громаду, где под российскими обстрелами фотографировал и отмечал на гугл-картах ориентировочные локации украинских операторов дронов.

Чтобы отследить позиции БПЛА, он наблюдал за точками вылета и направлениями движения отечественных беспилотников.

Также во время разведывательных вылазок фигурант фиксировал перемещение бронетехники Сил обороны", - отметили в СБУ.

Читайте также: СБУ разоблачила еще одного коллаборациониста, который охранял российскую тюрьму во время оккупации Херсона. ФОТО

Он был разоблачен на начальном этапе разведывательной деятельности и задержан.

Во время обыска у него изъяли смартфон, на котором был подготовлен "отчет" для ФСБ.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте: Разоблачен завербованный врагом студент, который изготавливал бомбы для новых терактов в Днепре, - СБУ. ФОТО

СБУ (20618) Донецкая область (11370) корректировщик (139) Краматорский район (860) Константиновка (1972)
Топ комментарии
+10
Хлопчик заробляв собі на пиво. Бо в ЗСУ йому ще нізя. Та й не хочеться. Бо генофонд.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:26 Ответить
+7
Тільки шибиця, а не 12 років.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:15 Ответить
+3
Буде не дивно, якщо затриманий виявиться прихожанином т.зв. УПЦмп. Ніяких поблажок зраднику.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:23 Ответить
дві випадкові кулі в два коліна при затриманні і нехай стоїть під пивбаром
показать весь комментарий
19.11.2025 11:38 Ответить
Так а шо там юдо-міндічь? Де хєроїчна Слудба Божа, яка скрутила по рукам і по ногам і вклала мордякою в асфальт прикордонників, які пропустили уйобка через пункт пропуску?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:33 Ответить
бо прикордонники на службі і утриманні Алі-баби
показать весь комментарий
19.11.2025 10:44 Ответить
Чому він без простреленого коліна?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:44 Ответить
Батьків ****** туди ж.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:46 Ответить
Який же він мужчина? Це лайно
показать весь комментарий
19.11.2025 11:02 Ответить
Не розумію, звідки з'являються в Україні ці зайвехромосоми? То за пів кіло щебня під назвою "гречка", голосують за рецидивиста, то за клоуна! То за копійки допомагають касабам руйнувати свое місто! І ні як не розуміють, що за це, платитимуть у сотні раз дорожче, як що пощастить, а то і життям своїм!
показать весь комментарий
19.11.2025 11:18 Ответить
12 ??????? він убивав українських військових.. Ви що??? Вони знають гуманне ставлення і обмін майбутній... То хоча б від..боште по-людські цю жертву аборту... бамбаський мученик..
показать весь комментарий
19.11.2025 11:22 Ответить
 
 