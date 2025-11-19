Наносил удары РФ по позициям операторов дронов в Константиновке: СБУ задержала 24-летнего мужчину

Задержан информатор ФСБ, который передавал оккупантам координаты Сил обороны в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Мужчина должен был найти и передать россиянам координаты подразделений беспилотных систем ВСУ, защищающих прифронтовой город.

Кого разоблачили?

Установлено, что корректировкой занимался 24-летний местный безработный. В поле зрения ФСБ он попал, когда в Telegram-каналах призывал к оккупации Донецкой области.

"Информатор обходил громаду, где под российскими обстрелами фотографировал и отмечал на гугл-картах ориентировочные локации украинских операторов дронов.

Чтобы отследить позиции БПЛА, он наблюдал за точками вылета и направлениями движения отечественных беспилотников.

Также во время разведывательных вылазок фигурант фиксировал перемещение бронетехники Сил обороны", - отметили в СБУ.

Он был разоблачен на начальном этапе разведывательной деятельности и задержан.

Во время обыска у него изъяли смартфон, на котором был подготовлен "отчет" для ФСБ.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

