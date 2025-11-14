Иностранец наводил удары по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС, - СБУ. ФОТО

Задержан агент ФСБ, который корректировал российские удары по Житомирской и Хмельницкой областям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.



Задачей агента было сделать и передать россиянам фото энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий в областях.

Это позволило бы оккупантам определить техническое состояние, уровень защиты и расположение оборудования на объектах.

Кто работал на РФ?

СБУ задержала гражданина одной из стран Ближнего Востока, проживавшего в Звягеле Житомирской области.

Мужчина искал легких заработков в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

Иностранец на собственном автомобиле объезжал маршрут и останавливался возле одной из опорных подстанций, теплоэлектроцентрали и энергообъектов вблизи Хмельницкой АЭС.

Там он фотографировал их периметры с постами охраны.

Также мужчина фиксировал локации блокпостов Сил обороны на въездах в населенные пункты.

Задержание

Агент был разоблачен на начальном этапе его "работы" и задержан "на горячем", когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций.

У иностранца изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум статьям УК%

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

