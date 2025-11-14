Иностранец наводил удары по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС, - СБУ. ФОТО

Задержан агент ФСБ, который корректировал российские удары по Житомирской и Хмельницкой областям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задачей агента было сделать и передать россиянам фото энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий в областях.

Это позволило бы оккупантам определить техническое состояние, уровень защиты и расположение оборудования на объектах.

СБУ задержала гражданина одной из стран Ближнего Востока, проживавшего в Звягеле Житомирской области.

Мужчина искал легких заработков в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

Иностранец на собственном автомобиле объезжал маршрут и останавливался возле одной из опорных подстанций, теплоэлектроцентрали и энергообъектов вблизи Хмельницкой АЭС.

Там он фотографировал их периметры с постами охраны.

Также мужчина фиксировал локации блокпостов Сил обороны на въездах в населенные пункты.

Агент был разоблачен на начальном этапе его "работы" и задержан "на горячем", когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций.

У иностранца изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум статьям УК%

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ Хмельницкая АЭС корректировщик Житомирская область Хмельницкая область
Топ комментарии
+12
ага, а тепер давайте послухаємо тих, хто пропонує завкзти в Україну сотні тисяч якщо не мільйоно лайна з тих країн. Вони вам напрацюють. Путін вже списки мільйонні склав із "мігрантів на відбудову України"
14.11.2025 11:14 Ответить
+5
Всі іноземці в Україні, крім країн безвізу, в яких відсутня посвідка про постійне проживання чи віза, або строк дії яких скінчився, мали би бути негацюйно випроваджені з території України. Але це чомусь не робиться.
Крім того, схоже, що до цього часу існує лазівка, як іноземцям з простроченою посвідкою на продивання уникати перевірки СБУ, що є обов'язковою умовою продовження її дії. А схема така: іноземна особа фіктивно на кілька тижніа - місяць офіційно працевлаштовується, щоби продовжити за цей час строк своєї посвідки, а потім звільняється і робить в Україні, що їй заманеться. І довідки з СБУ при цьому чомусь міграційна служба не вимагає.
14.11.2025 11:36 Ответить
+4
Вивісити на просушку. Крапка.
14.11.2025 11:14 Ответить
Так, так... мігранти вже пакують чемодани їхати у країну де йде війна працювати двірниками
А термін "завезти" нагадує якесь рабовласництво взагалі
Питання одне - навіщо мігрантам їхати до України коли для них відкритий весь світ?
14.11.2025 11:25 Ответить
а цей виродок для чого приїхав? так і ті - і рашка їм доплатить, щоб їхали. І створювали хаос, бо рашка не збирається визнавати поразку
14.11.2025 11:30 Ответить
І оце ще й утримувати років 15! Треба екстрадувати таких до країн, громадянами яких вони є. Дешевше вивезти, ніж утримувати.
14.11.2025 11:50 Ответить
На окуповану Луганщину вже навезли тисячі уzzкоглаzzих
показать весь комментарий
14.11.2025 11:15 Ответить
можна й мільйон...

Але поки не буде прострелених колін, то й серед етнічних українців є багато виродків, що вчиняють таке саме.

Прострелене коліно -- на 100% ефективне рішення...
14.11.2025 11:19 Ответить
і скільки ще таких засрланців в нашій країні, сотні чи тисячі?

при зєБЛІ з 2019 року Україну активно "заселяли" узбеками, таджиками, туркменами, аромянами і усім, що може бути використано як сплячя агентура фсб.
14.11.2025 11:26 Ответить
Всі іноземці в Україні, крім країн безвізу, в яких відсутня посвідка про постійне проживання чи віза, або строк дії яких скінчився, мали би бути негацюйно випроваджені з території України. Але це чомусь не робиться.
Крім того, схоже, що до цього часу існує лазівка, як іноземцям з простроченою посвідкою на продивання уникати перевірки СБУ, що є обов'язковою умовою продовження її дії. А схема така: іноземна особа фіктивно на кілька тижніа - місяць офіційно працевлаштовується, щоби продовжити за цей час строк своєї посвідки, а потім звільняється і робить в Україні, що їй заманеться. І довідки з СБУ при цьому чомусь міграційна служба не вимагає.
Схоже, ви дуже відірвані від реалій життя в Україні.
Іноземець в будь-якому статусі почуває себе вільніше за українця.
Купа різних експертів постійно говорять про необхідність завозити масово, бо працездатні люди сюди не повернуться.
14.11.2025 14:21 Ответить
Гм. То Ви про свої трабли з пересуванням по вулиці і влаштуванням на роботу через військовий обов'язок?
14.11.2025 14:34 Ответить
Таких ************ коригувальників-убивць Українців, уже затримано з 2014 року, чисельністю не меньше механізованої бригади!!! Але убивці Українців ЖИВІ і сподіваються у теплій камері на їх обмін!! Убивці Українців - на обмін!! Стефанчуки+зеленський та оте дивне і нікчемне збіговисько мародерів на крові з Будинку Уряду, усіляко саботують, упродовж 4 років, внесення ДІЄВИХ змін до законодавства щодо введення смертної кари або реально довічного утримання!!
Бо виходить дивна балачка, *********** убивці з московії безкарно убивають Українців, а їх за це, «НЕГУМАННО» карати смертю????!!
14.11.2025 11:42 Ответить
Вдіть у лапті і на мінні поля розміровувать
14.11.2025 12:18 Ответить
Ви що?!
UN швидко роззує очі і піднімуть ґалас. Порушення прав людини непомітні тільки відносно українців.
