Иностранец наводил удары по энергообъектам возле Хмельницкой АЭС, - СБУ. ФОТО
Задержан агент ФСБ, который корректировал российские удары по Житомирской и Хмельницкой областям.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Задачей агента было сделать и передать россиянам фото энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий в областях.
Это позволило бы оккупантам определить техническое состояние, уровень защиты и расположение оборудования на объектах.
Кто работал на РФ?
СБУ задержала гражданина одной из стран Ближнего Востока, проживавшего в Звягеле Житомирской области.
Мужчина искал легких заработков в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.
Иностранец на собственном автомобиле объезжал маршрут и останавливался возле одной из опорных подстанций, теплоэлектроцентрали и энергообъектов вблизи Хмельницкой АЭС.
Там он фотографировал их периметры с постами охраны.
Также мужчина фиксировал локации блокпостов Сил обороны на въездах в населенные пункты.
Задержание
Агент был разоблачен на начальном этапе его "работы" и задержан "на горячем", когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций.
У иностранца изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум статьям УК%
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
А термін "завезти" нагадує якесь рабовласництво взагалі
Питання одне - навіщо мігрантам їхати до України коли для них відкритий весь світ?
Але поки не буде прострелених колін, то й серед етнічних українців є багато виродків, що вчиняють таке саме.
Прострелене коліно -- на 100% ефективне рішення...
рланців в нашій країні, сотні чи тисячі?
при зєБЛІ з 2019 року Україну активно "заселяли" узбеками, таджиками, туркменами, аромянами і усім, що може бути використано як сплячя агентура фсб.
Крім того, схоже, що до цього часу існує лазівка, як іноземцям з простроченою посвідкою на продивання уникати перевірки СБУ, що є обов'язковою умовою продовження її дії. А схема така: іноземна особа фіктивно на кілька тижніа - місяць офіційно працевлаштовується, щоби продовжити за цей час строк своєї посвідки, а потім звільняється і робить в Україні, що їй заманеться. І довідки з СБУ при цьому чомусь міграційна служба не вимагає.
Іноземець в будь-якому статусі почуває себе вільніше за українця.
Купа різних експертів постійно говорять про необхідність завозити масово, бо працездатні люди сюди не повернуться.
Бо виходить дивна балачка, *********** убивці з московії безкарно убивають Українців, а їх за це, «НЕГУМАННО» карати смертю????!!
UN швидко роззує очі і піднімуть ґалас. Порушення прав людини непомітні тільки відносно українців.