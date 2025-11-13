Осудили предателей, которые наводили российские ракеты на энергообъекты в Сумской и Полтавской областях
По доказательной базе Службы безопасности 15 и 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества получили еще двое агентов РФ.
Они корректировали воздушные атаки врага по электро- и теплогенерирующим предприятиям на территории Полтавской и Сумской областей, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди основных "целей" врага были местные электроподстанции
Чтобы скорректировать вражеские обстрелы, агенты устанавливали замаскированные видеоловушки вблизи объектов критической инфраструктуры.
Они камуфлировали мобильные телефоны, подключали их к павербанкам и предоставляли доступ к онлайн-трансляции российским спецслужбам.
Таким образом оккупанты надеялись зафиксировать последствия комбинированных атак РФ по стратегически важным объектам, подающим свет и тепло в прифронтовые области.
Установлено, что задание врага выполняли двое безработных из Полтавской области в возрасте 21 и 23 лет, которые попали в поле зрения рашистов, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах.
Контрразведчики СБУ задержали агентов в октябре 2024 года вблизи объекта, где они пытались установить скрытую камеру.
На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленников виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
С учетом сотрудничества со следствием, один из злоумышленников получил меньший срок наказания, чем предусмотрено санкцией за инкриминируемые преступления.
