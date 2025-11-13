Засудили зрадників, які наводили російські ракети по енергооб’єктах у Сумській та Полтавській областях

За доказовою базою Служби безпеки 15 і 13 років тюрми з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів РФ.

Вони коригували повітряні атаки ворога по електро- і теплогенеруючих підприємствах на території Полтавської та Сумської областей, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед основних "цілей" ворога були місцеві електропідстанції

Щоб скоригувати ворожі обстріли, агенти встановлювали замасковані відеопастки поблизу об’єктів критичної інфраструктури.

Вони камуфлювали мобільні телефони, під’єднували їх до павербанків та надавали доступ до онлайн-трансляції російським спецслужбістам.

У такий спосіб окупанти сподівалися зафіксувати наслідки комбінованих атак рф по стратегічно важливих об’єктах, що подають світло і тепло до прифронтових областей.

Встановлено, що завдання ворога виконували двоє безробітних з Полтавщини віком 21 та 23 роки, які потрапили у поле зору рашистів, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм -каналах.

Контррозвідники СБУ затримали агентів у жовтні 2024 року поблизу об’єкта, де вони намагалися встановити приховану камеру.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисників винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

З урахуванням співпраці зі слідством, один із зловмисників отримав менший термін покарання, ніж передбачено санкцією за інкриміновані злочини.

