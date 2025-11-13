Прикрывался инвалидностью, чтобы корректировать удары: СБУ задержала агента РФ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области задержан российский агент, который собирал координаты оборонных заводов и энергообъектов, по которым РФ готовила удары.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
47-летний житель Павлограда ждал оккупации Днепропетровской области, о чем писал в Telegram-каналах.
Инвалидность как прикрытие
Мужчина имел инвалидность I группы, что позволяло ему беспрепятственно пересекать блокпосты во время выполнения "задания".
"Во время разведвылазок агент обходил город и его окрестности, искал объекты, которые, по его мнению, могли быть задействованы в выполнении оборонных заказов, и передавал эту информацию оккупантам.
Больше всего врага интересовало расположение производственных цехов по изготовлению боевых беспилотных комплексов", - говорится в сообщении.
Мужчина фиксировал на камеру внешние периметры электроподстанций.
Эти данные враг планировал использовать для серии ударов по области.
Задержание
СБУ задержала российского агента на начальном этапе его разведывательной деятельности.
Во время обысков по месту его проживания изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Ні синку, то дрон ТЦК ,шукає ухилянтів .