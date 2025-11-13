Прикривався інвалідністю, щоб коригувати удари: СБУ затримала агента РФ на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині затримано російського агента, який збирав координати оборонних заводів та енергооб'єктів, по яких РФ готувала удари.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

47-річний житель Павлограда чекав на окупацію Дніпропетровщини, про що писав у Телеграм-каналах.

Інвалідність як прикриття

Чоловік мав інвалідність I групи, що дозволяло йому безперешкодно перетинати блок пости під час виконання "завдання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Водії логістичної компанії коригували удари РФ по енергетиці в Дніпрі, - СБУ

"Під час розвідвилазок агент обходив місто та його околиці, шукав об’єкти, які, на його думку, могли бути задіяні у виконанні оборонних замовлень, і передавав цю інформацію окупантам.

Найбільше ворога цікавили розташування виробничих цехів з виготовлення бойових безпілотних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Чоловік фіксував на камеру зовнішні периметри електропідстанцій.

Ці дані ворога планував використати для серії ударів по області.

Також читайте: 18-річний юнак розставляв "відеопастки", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ у двох областях, - СБУ

Затримання

СБУ затримала російського агента на початковому етапі його розвідактивності.

Під час обшуків за місцем його проживання вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: СБУ затримала агента РФ, який коригував удари РФ по енергетиці Києва. ФОТОрепортаж