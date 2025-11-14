Іноземець наводив удари на енергооб’єкти біля Хмельницької АЕС, - СБУ. ФОТО
Затримано агента ФСБ, який коригував російські удари по Житомирській та Хмельницькій областях.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Завданням агента було зробити та передати росіянам фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в областях.
Це дозволило б окупантам визначити технічний стан, рівень захисту та розташування обладнання на об'єктах.
Хто працював на РФ?
СБУ затримала громадянина однієї з країн Близького Сходу, що проживав у Звягелі на Житомирщині.
Чоловік шукав легких заробітків у Телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.
Іноземець на власному авто об'їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.
Там він фотографував їхні периметри з постами охорони.
Також чоловік фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.
Затримання
Агенту було викрито на початковому етапі його "роботи" та затримано "на гарячому", коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.
В іноземця вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ%
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Питання одне - навіщо мігрантам їхати до України коли для них відкритий весь світ?
при зєБЛІ з 2019 року Україну активно "заселяли" узбеками, таджиками, туркменами, аромянами і усім, що може бути використано як сплячя агентура фсб.
Крім того, схоже, що до цього часу існує лазівка, як іноземцям з простроченою посвідкою на продивання уникати перевірки СБУ, що є обов'язковою умовою продовження її дії. А схема така: іноземна особа фіктивно на кілька тижніа - місяць офіційно працевлаштовується, щоби продовжити за цей час строк своєї посвідки, а потім звільняється і робить в Україні, що їй заманеться. І довідки з СБУ при цьому чомусь міграційна служба не вимагає.
Іноземець в будь-якому статусі почуває себе вільніше за українця.
Купа різних експертів постійно говорять про необхідність завозити масово, бо працездатні люди сюди не повернуться.
