УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10493 відвідувача онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників Удари по енергетиці
4 606 15

Іноземець наводив удари на енергооб’єкти біля Хмельницької АЕС, - СБУ. ФОТО

Затримано агента ФСБ, який коригував російські удари по Житомирській та Хмельницькій областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Завданням агента було зробити та передати росіянам фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в областях.

Це дозволило б окупантам визначити технічний стан, рівень захисту та розташування обладнання на об'єктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запобігла серії терактів у Києві: готувалися замовні вбивства відомих українців, підриви у ТРЦ та в метро. ФОТОрепортаж

Хто працював на РФ?

СБУ затримала громадянина однієї з країн Близького Сходу, що проживав у Звягелі на Житомирщині.

Іноземець коригував удари РФ по енергетиці. Його затримала СБУ

Чоловік шукав легких заробітків у Телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.

Читайте також: 18-річний юнак розставляв "відеопастки", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ у двох областях, - СБУ

Іноземець на власному авто об'їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.

Там він фотографував їхні периметри з постами охорони.

Також чоловік фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

Читайте: Засудили зрадників, які наводили російські ракети по енергооб’єктах у Сумській та Полтавській областях

Затримання

Агенту було викрито на початковому етапі його "роботи" та затримано "на гарячому", коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.

В іноземця вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ%

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Прикривався інвалідністю, щоб коригувати удари: СБУ затримала агента РФ на Дніпропетровщині

Автор: 

СБУ (13914) Хмельницька АЕС (151) коригування (180) Житомирська область (1352) Хмельницька область (1090)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
ага, а тепер давайте послухаємо тих, хто пропонує завкзти в Україну сотні тисяч якщо не мільйоно лайна з тих країн. Вони вам напрацюють. Путін вже списки мільйонні склав із "мігрантів на відбудову України"
показати весь коментар
14.11.2025 11:14 Відповісти
+5
Всі іноземці в Україні, крім країн безвізу, в яких відсутня посвідка про постійне проживання чи віза, або строк дії яких скінчився, мали би бути негацюйно випроваджені з території України. Але це чомусь не робиться.
Крім того, схоже, що до цього часу існує лазівка, як іноземцям з простроченою посвідкою на продивання уникати перевірки СБУ, що є обов'язковою умовою продовження її дії. А схема така: іноземна особа фіктивно на кілька тижніа - місяць офіційно працевлаштовується, щоби продовжити за цей час строк своєї посвідки, а потім звільняється і робить в Україні, що їй заманеться. І довідки з СБУ при цьому чомусь міграційна служба не вимагає.
показати весь коментар
14.11.2025 11:36 Відповісти
+4
Вивісити на просушку. Крапка.
показати весь коментар
14.11.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага, а тепер давайте послухаємо тих, хто пропонує завкзти в Україну сотні тисяч якщо не мільйоно лайна з тих країн. Вони вам напрацюють. Путін вже списки мільйонні склав із "мігрантів на відбудову України"
показати весь коментар
14.11.2025 11:14 Відповісти
Так, так... мігранти вже пакують чемодани їхати у країну де йде війна працювати двірниками
А термін "завезти" нагадує якесь рабовласництво взагалі
Питання одне - навіщо мігрантам їхати до України коли для них відкритий весь світ?
показати весь коментар
14.11.2025 11:25 Відповісти
а цей виродок для чого приїхав? так і ті - і рашка їм доплатить, щоб їхали. І створювали хаос, бо рашка не збирається визнавати поразку
показати весь коментар
14.11.2025 11:30 Відповісти
І оце ще й утримувати років 15! Треба екстрадувати таких до країн, громадянами яких вони є. Дешевше вивезти, ніж утримувати.
показати весь коментар
14.11.2025 11:50 Відповісти
Вивісити на просушку. Крапка.
показати весь коментар
14.11.2025 11:14 Відповісти
На окуповану Луганщину вже навезли тисячі уzzкоглаzzих
показати весь коментар
14.11.2025 11:15 Відповісти
можна й мільйон...

Але поки не буде прострелених колін, то й серед етнічних українців є багато виродків, що вчиняють таке саме.

Прострелене коліно -- на 100% ефективне рішення...
показати весь коментар
14.11.2025 11:19 Відповісти
і скільки ще таких засрланців в нашій країні, сотні чи тисячі?

при зєБЛІ з 2019 року Україну активно "заселяли" узбеками, таджиками, туркменами, аромянами і усім, що може бути використано як сплячя агентура фсб.
показати весь коментар
14.11.2025 11:26 Відповісти
Всі іноземці в Україні, крім країн безвізу, в яких відсутня посвідка про постійне проживання чи віза, або строк дії яких скінчився, мали би бути негацюйно випроваджені з території України. Але це чомусь не робиться.
Крім того, схоже, що до цього часу існує лазівка, як іноземцям з простроченою посвідкою на продивання уникати перевірки СБУ, що є обов'язковою умовою продовження її дії. А схема така: іноземна особа фіктивно на кілька тижніа - місяць офіційно працевлаштовується, щоби продовжити за цей час строк своєї посвідки, а потім звільняється і робить в Україні, що їй заманеться. І довідки з СБУ при цьому чомусь міграційна служба не вимагає.
показати весь коментар
14.11.2025 11:36 Відповісти
Схоже, ви дуже відірвані від реалій життя в Україні.
Іноземець в будь-якому статусі почуває себе вільніше за українця.
Купа різних експертів постійно говорять про необхідність завозити масово, бо працездатні люди сюди не повернуться.
показати весь коментар
14.11.2025 14:21 Відповісти
Гм. То Ви про свої трабли з пересуванням по вулиці і влаштуванням на роботу через військовий обов'язок?
показати весь коментар
14.11.2025 14:34 Відповісти
Таких ************ коригувальників-убивць Українців, уже затримано з 2014 року, чисельністю не меньше механізованої бригади!!! Але убивці Українців ЖИВІ і сподіваються у теплій камері на їх обмін!! Убивці Українців - на обмін!! Стефанчуки+зеленський та оте дивне і нікчемне збіговисько мародерів на крові з Будинку Уряду, усіляко саботують, упродовж 4 років, внесення ДІЄВИХ змін до законодавства щодо введення смертної кари або реально довічного утримання!!
Бо виходить дивна балачка, *********** убивці з московії безкарно убивають Українців, а їх за це, «НЕГУМАННО» карати смертю????!!
показати весь коментар
14.11.2025 11:42 Відповісти
Вдіть у лапті і на мінні поля розміровувать
показати весь коментар
14.11.2025 12:18 Відповісти
Ви що?!
UN швидко роззує очі і піднімуть ґалас. Порушення прав людини непомітні тільки відносно українців.
показати весь коментар
14.11.2025 14:26 Відповісти
 
 