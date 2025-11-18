Разоблачен завербованный врагом студент, который изготавливал бомбы для новых терактов в Днепре, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые попытки рашистов совершить теракты в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Студент изготавливал самодельные взрывные устройства
В результате упреждающих действий в городе задержан 18-летний студент, который по заказу РФ изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для серии подрывов.
Установлено, что студент местного профессионально-технического училища искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.
"После дистанционной вербовки агент переехал в арендованную квартиру, в которой обустроил подпольную лабораторию для изготовления взрывчатки", - говорится в сообщении.
По материалам дела, деньги на "переезд" и закупку компонентов для СВУ студент получил от оккупантов.
Какое задание получил агент?
Агент должен был изготовить взрывчатку и замаскировать ее под огнетушитель, а для дистанционного подрыва - снарядить мобильным телефоном.
В дальнейшем фигурант планировал получить от оккупантов координаты, по которым он должен был оставить готовое СВУ для совершения теракта.
Разоблачение агента
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали во временном жилище, когда он завершал изготовление первой взрывчатки.
Во время обыска у задержанного изъяты комплектующие для бомбы и смартфон, с которого он контактировал с куратором из РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Такі надзвичайні заходи під час війни відповідають положенням статті 2 Протоколу 6 до Європейської Конвенції з прав людини.
А в нас що, війна офіційна?
Коли буде офіційно війна, то тоді діють другі закони.
Не читайте, та не дивіться телемарафон на ніч.
Батьки\суспільство\школа активно під час війни виховують тєлєграмних довбойобів.