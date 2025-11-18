Разоблачен завербованный врагом студент, который изготавливал бомбы для новых терактов в Днепре, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые попытки рашистов совершить теракты в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Студент изготавливал самодельные взрывные устройства

В результате упреждающих действий в городе задержан 18-летний студент, который по заказу РФ изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для серии подрывов.

агент РФ

Установлено, что студент местного профессионально-технического училища искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

"После дистанционной вербовки агент переехал в арендованную квартиру, в которой обустроил подпольную лабораторию для изготовления взрывчатки", - говорится в сообщении.

По материалам дела, деньги на "переезд" и закупку компонентов для СВУ студент получил от оккупантов.

Какое задание получил агент?

Агент должен был изготовить взрывчатку и замаскировать ее под огнетушитель, а для дистанционного подрыва - снарядить мобильным телефоном.

В дальнейшем фигурант планировал получить от оккупантов координаты, по которым он должен был оставить готовое СВУ для совершения теракта.

Разоблачение агента

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали во временном жилище, когда он завершал изготовление первой взрывчатки.

Во время обыска у задержанного изъяты комплектующие для бомбы и смартфон, с которого он контактировал с куратором из РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Вже скільки разів писалось: потрібно негайно але тимчасово, на період дії режиму воєнного стану, для таких злочинів, як терористичний акт (ст.258 ККУ) та диверсія (ст.113 ККУ), що призвели до загибелі хоча б однієї людини, ввести виключну міру покарання - смертну кару.
Такі надзвичайні заходи під час війни відповідають положенням статті 2 Протоколу 6 до Європейської Конвенції з прав людини.
18.11.2025 13:38 Ответить
Шпионам и диверсантам (это те, кто воюют не в форме врага) во время войны приговаривали к смерти без вариантов в самых демократичных странах вроде США и Британии
18.11.2025 17:07 Ответить
Тонка червона лінія.
А в нас що, війна офіційна?
Коли буде офіційно війна, то тоді діють другі закони.
Не читайте, та не дивіться телемарафон на ніч.
18.11.2025 17:38 Ответить
а наче ж нормальний стартап був, і оцінку витрат та результатів ефективності використання зробив, і терміни окупності вкладень порахував... а тут виявляється зовсім інші терміни насуваються, причому без прибутків.
Батьки\суспільство\школа активно під час війни виховують тєлєграмних довбойобів.
18.11.2025 14:31 Ответить
Єта нє дятєл!!!! Эта ворог, ще й прихований! Батьки/суспільство/школа не допоможуть(((
19.11.2025 02:03 Ответить
 
 