Задержан вражеский агент, который готовил новую серию терактов в Измаиле возле ТЦК и военного объекта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую попытку рашистов осуществить заказные теракты в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.









Какие теракты готовил предатель?

По результатам комплексных мероприятий задержан агент российских спецслужб, который пытался взорвать два самодельных взрывных устройства (СВУ) на территории Измаила.

Как отмечается, теракты должны были состояться поочередно, в час пик. Один взрыв должен был прогреметь возле районного ТЦК, а другой - вблизи другого объекта Сил обороны, расположенного рядом.

Враг надеялся на значительные потери

"Таким образом рашисты надеялись убить как можно больше военных и гражданских жителей портового города", - пояснили в СБУ.

Как предателя задержали?

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента "на горячем", когда он закладывал СВУ в цветник вблизи оборонительного здания.

Что о предателе известно?

По материалам дела, исполнителем российского "заказа" оказался завербованный врагом 27-летний местный автомеханик. В поле зрения оккупантов он попал во время поиска "легких заработков" в телеграм-каналах.

"По имеющимся данным, представители вражеской спецслужбы собирались активировать СВУ самостоятельно. Чтобы осуществить дистанционный подрыв и получить видеоподтверждение взрывов, рашисты поручили агенту арендовать квартиру с видом на оба места запланированных терактов", - говорится в сообщении.

Агент использовал это помещение не только для установки камер, но и для изготовления взрывчатки, которые спрятал в огнетушители и начинил металлическими гайками для большего поражения.

Что предателю грозит?

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

