Затримано агента РФ, який готував серію терактів в Ізмаїлі біля ТЦК та військового об’єкта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано агента РФ, який готував серію терактів в Ізмаїлі біля ТЦК та військового об'єкта, - СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі рашистів здійснити замовні теракти на Одещині.
Які теракти готував зрадник?
За результатами комплексних заходів затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої (СВП) на території Ізмаїла.
Як зазначається, теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч.
Ворог сподівався на значні втрати
"У такий спосіб рашисти сподівалися вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста", - пояснили в СБУ.
Як зрадника затримали?
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому", коли він закладав СВП у квітник поблизу оборонної будівлі.
Що про зрадника відомо?
За матеріалами справи, виконавцем російського "замовлення" виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік. У поле зору окупантів він потрапив під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.
"За наявними даними, представники ворожої спецслужби збиралися активувати СВП самостійно. Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, рашисти доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів", - йдеться у повідомленні.
Агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження.
Що зраднику загрожує?
- Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на терористичний акт).
- Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Контррозвідка працює, методи не змінились бо вони дієві^^ Самі запостили оголошення, самі запросили на "роботу", самі посадили. В принципі... прийнятна методика, хоча людей як людей шкода. Ну а ібо нефіг на ворога працювати. Хоча перш за все це перевірка на тупість.
Зрозуміло що 90, якщо не 95 % "викритих" диверсантів це чели, яких саме СБУ і торпедувало, спочатку розкидавши повідомлення типу "Підпали машину на чорних номерах отримаєш гроші", а найрозумніших, які почали відповідати і спілкуватись вже потім супроводжувало до затримання.
Навіть уявімо, що хтось не любить Україну настільки, що готовий підривати авто/палити релейні шафи десь на залізниці, але очевидно, що треба бути супер дебілом, щоб на 4 рік повномастшабки реально спілкуватись з невідомим номером в ТГ і планувати якісь "диверсії" тому дійсно це як тест на IQ.
Якість такої "оперативної роботи" і її конструктив для правопорядку викликає серйозні сумніви, але якщо всіх все влаштовує: СБУ - показник і красивий прес-реліз, дурнику - тюрьма, то мабуть так і далі буде відбуватись