2 501 42

Хотіли відродити СРСР: СБУ викрила у 8 областях неокомуністичні осередки, їхні куратори - з РФ. ФОТОрепортаж

У восьми областях України викрито неокомуністичні осередки, які за завданням РФ мали дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, вісьмох поплічників РФ було викрито у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Чим вони займалися?

Завданням фігурантів було створення осередків прихильників радянського союзу у своїх областях і згодом використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

"Встановлено, що вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга", - зазначили в СБУ.

Читайте також: Радник Путіна Кобяков виправдав війну "існуванням СРСР". МЗС України відкинуло "безглузді юридичні фантазії"

Учасники створили власні канали в Telegram та TikTok, де підшукували однодумців вступити до так званого "оргкомітету УРСР".

Також в мережі вони поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних "осередків" та закликали ігнорувати українське законодавство.

Фігуранти були ідеологічними прихильниками рашизму, які очікували на повну окупацію України.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України.

Під час обшуків в оселях фігурантів було вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

Також читайте: Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський

Вісьмом організаторам осередків повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації);
  • чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Неокомуністичні осередки на замовлення РФ. СБУ затримала організаторів

Топ коментарі
+10
ГОСПОДИ...чому всі хто хочуть в СССР просто не відрубають собі інтернет, почнуть носити 1 комплект одягу на 3 роки і не почнуть їсти один хліб з кефіром та ковбасу без мяса але з паперу.

НІ БЛІН ці сволочі хочуть пекло для всіх
20.10.2025 13:20 Відповісти
+7
Комуняку на гілляку!!!!
20.10.2025 13:16 Відповісти
+7
"Вісьмом організаторам осередків повідомлено про підозру..." Джерело: https://censor.net/ua/p3580615
А "члєнам і члєніхам" тих організацій щось повідомлено?
20.10.2025 13:18 Відповісти
20.10.2025 13:16 Відповісти
А "члєнам і члєніхам" тих організацій щось повідомлено?
20.10.2025 13:18 Відповісти
Так всіх вісьмох членів одразу і затримали
20.10.2025 13:55 Відповісти
Напевно всі совкодрочери є кацапами. Або манкуртами-космополітами.
20.10.2025 13:19 Відповісти
Знайомий розказував колись, що його сусід, кацап, відставний майор, якось "по-п"яні", проляпався, чому він за відродження СРСР: "При Саюзе мы, "русские", были главными... И ни адин "чернажопый" или узкаплёначный" и пикнуть, пратив нас, не мог...".
20.10.2025 13:55 Відповісти
Якась фігня-та в нас всі пенси плачуть за совітами...Тай і серед молоді багато мрійників хочуть взад.
20.10.2025 13:20 Відповісти
"Пенси плачуть" не за "совітами", а за пенсіями на які "за совітів" могли прожити на старості в стабільній економічній ситуації. Їх орієнтували з дитинства на соціальні гарантії від держави і нещадно грабували - зарплату на руки вони отримували лише 7 копійок з заробленого карбованця. Такого рівня експлуатації людство взагалі до комуністів не знало. Навіть раб в Древньому Римі обходився власнику в 16% від того прибутку який власнику приносив...
20.10.2025 13:29 Відповісти
Сересер забезпечував гарантовану бідність

.
20.10.2025 13:43 Відповісти
Ні.
20.10.2025 14:05 Відповісти
20.10.2025 13:20 Відповісти
Ну ті які за РФ - ці ідейні чи за гроші. Але ті шо за СРСР - ті вже клієнти дурки явні)
20.10.2025 13:23 Відповісти
Курви
20.10.2025 13:23 Відповісти
то не осередки, то висередки.
20.10.2025 13:23 Відповісти
Довбані свЄдЄтьЄлі совка! Ссуки не розуміють, що народи совка були насильно зігнані як і імперія яка рухнула в 1917-му. Ламали через коліно всі народи, мільйони людей загинули, мільйони заморені голодом, мільйони закатовані в буцугаргях та концтаборах! За 74 роки існування совка, життя більш-менш у людей було відносно сите та спокійне десь років 10. Все решта війни, репресії, злидні.
20.10.2025 13:24 Відповісти
За існування совдепії члєніна-сраліна тільки в концтаборах ГУЛАГУ і КардЛАГу, було 60 млн населення совдепії!! А стільки убито та помергло, то це ******* засекречено, до 2045 року!
А отакі висередки фсбшників, московської агентури-коригувальників в Україні, щоденно шкодять національній безпеці України!!
Таке лайно *********** в Україні, підлягає знищенню!! Але ж Оманські вертухаї, системно спасають вагнерівців та беркутню!!
20.10.2025 13:44 Відповісти
У моєму рідному селі на Полтавщині на кладовищі є могили "борців за владу рад". Там там жодного кацапа нема. Всі прізвища місцеві: Писаренко, Давиденко, Канюка, Шинкаренко... Їхні нащадки й нині живуть у селі.
20.10.2025 13:49 Відповісти
Мій дід теж родом з Полтавщини. У мене навіть, дякувати йому, зберігся навіть папірець, схожий на пергаментний папір на якому олівцем написано, що у нього забрали коня, корову, воза, плуги, борони, навіть два мішки буряків і ще щось не пам'ятаю. А бабуся розповідала, що вони жили (зажиточно це вона так казала) і прийшлось виходити заміж за мого діда бо той став бідняком, щоб хоч щось їхній родині комуняки залишили бо в сім'ї було багато маленьких дітей і їх треба було годувати. Але вони прожили все життя разом. Я навіть хатинку, правда вже давненько купив у тому селі куди літом приїжджаю, а зимою сусіди наглядають. Люблю літом в селі відпочивати...
20.10.2025 14:05 Відповісти
Грицько, все вони розуміють, і бажають повернутися в ті часи коли вони отримували насолоду та кайф від катувань та вбивств " інакомислящіх", це істоти які жили і живуть насолоджуючись стражданнями людства.
20.10.2025 13:51 Відповісти
Пройдіться по колишнім військовим містечкам - там тієї кацапської офіцерні і прапорів на пенсії ще повно, на расею-матушку зовсім не збираються, тут будуть паскудити
20.10.2025 14:01 Відповісти
Івано-Франківська, Чернівецька - Як?!
Міграційна Східна наволоч, чи своя, вирощена?
20.10.2025 13:25 Відповісти
Подивіться на їхні оселі. Там совок не тільки в голові. Їм подобається жити в "совьєтьському ремонті". Мабуть, вони й черги шукають, щоб постояти "как когдато, когда погода біла другая, зіми суровєє, а трава зеленєє". Тьфу, пи пи пи пи....
20.10.2025 13:26 Відповісти
А цілий відкритий обком кпрс, який називається упц мп, СБУ виявити не в змозі?
20.10.2025 13:27 Відповісти
До 10 років? Це означає, що, найімовірніше, дадуть менше. А відсидять рочків 5. І щось я статті за державну зраду не бачив.
20.10.2025 13:30 Відповісти
Совкодрочерам - скріпні 10 років розстрілу через повішення без права переписки.
20.10.2025 13:31 Відповісти
всю комуняцьку погань треба розстрілювати на місці. Скільки поколінь даремно втратили життя за 80 років, ненавиджу червону мразоту. Всіх ВБИВАТИ!
20.10.2025 13:38 Відповісти
А хто ж тодi буде свiй голос вiддавати зебiлам? Правда тих комуняк херпоймi... Вже матюкають того зебiла, а в телевiзр дають йому дулi.
20.10.2025 13:45 Відповісти
Останне фото, на якому зображено саавецьку пропагандиню... Тiтс пупка сягае у жирноi свинi.
20.10.2025 13:39 Відповісти
Вислати нахрен в рашку
20.10.2025 13:39 Відповісти
молодогврдейці блін, юні підпільники
20.10.2025 13:43 Відповісти
Союз Меча і Орала бухла і кацапського хлебтала.
20.10.2025 13:51 Відповісти
У нас в громаді святкували за бюджетні кошти звільнення селищ від німецьких окупантів і на це не звертають увагу правоохоронці. одні окупанти виганяли інших окупантів і це святкують нащадки окупантів які опанували громаду
20.10.2025 13:56 Відповісти
А нахрєна їbальники блюрити? , - "на доску пазора", як в їх "свєтлам будущім" було, а потім до сибіру - "гражданє украінци" там теж "вкаливалі" на той "камунізм". Піdарок сіманенка щось не допрацьовує , як куратор із "підрограда".
20.10.2025 13:57 Відповісти
Комуняків на гілляку!
20.10.2025 14:09 Відповісти
 
 