Хотіли відродити СРСР: СБУ викрила у 8 областях неокомуністичні осередки, їхні куратори - з РФ. ФОТОрепортаж

У восьми областях України викрито неокомуністичні осередки, які за завданням РФ мали дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, вісьмох поплічників РФ було викрито у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Чим вони займалися?

Завданням фігурантів було створення осередків прихильників радянського союзу у своїх областях і згодом використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

"Встановлено, що вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга", - зазначили в СБУ.

Читайте також: Радник Путіна Кобяков виправдав війну "існуванням СРСР". МЗС України відкинуло "безглузді юридичні фантазії"

Учасники створили власні канали в Telegram та TikTok, де підшукували однодумців вступити до так званого "оргкомітету УРСР".

Також в мережі вони поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних "осередків" та закликали ігнорувати українське законодавство.

Фігуранти були ідеологічними прихильниками рашизму, які очікували на повну окупацію України.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України.

Під час обшуків в оселях фігурантів було вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

Також читайте: Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський

Вісьмом організаторам осередків повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації);

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ



