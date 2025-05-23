Радник Путіна Кобяков виправдав війну "існуванням СРСР". МЗС України відкинуло "безглузді юридичні фантазії"

Радник кремлівського диктатора Антон Кобяков заявив, що Радянський Союз нібито юридично досі "десь існує", тому вторгнення РФ до України є "внутрішнім конфліктом". В українському МЗС відповіли, що це "безглузді юридичні фантазії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Кобяков вважає, що СРСР досі продовжує існувати з юридичного погляду, а його розпад 1991 року нібито "не відповідав встановленій процедурі". Це нібито визнають навіть західні фахівці з конституційного права.

Він також назвав "абсолютно дивним" підписання Біловезьких угод — домовленостей між Україною, РФ та Білоруссю, якими офіційно закріпили розпад СРСР.

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За словами радника диктатора РФ, Верховні Ради колишніх радянських республік РРФСР, УРСР, БРСР ратифікували ці угоди, але це, мовляв, "взагалі не в їхній компетенції".

Реакція МЗС України

Своєю чергою Тихий наголосив, що Радянський Союз розпався – "остаточно та безповоротно". Він закликав російську сторону забути про "радянську ностальгічну маячню".

"Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його просто не було", - додав речник зовнішньополітичного відомства України.

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