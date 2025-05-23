Радник Путіна Кобяков виправдав війну "існуванням СРСР". МЗС України відкинуло "безглузді юридичні фантазії"
Радник кремлівського диктатора Антон Кобяков заявив, що Радянський Союз нібито юридично досі "десь існує", тому вторгнення РФ до України є "внутрішнім конфліктом". В українському МЗС відповіли, що це "безглузді юридичні фантазії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.
Кобяков вважає, що СРСР досі продовжує існувати з юридичного погляду, а його розпад 1991 року нібито "не відповідав встановленій процедурі". Це нібито визнають навіть західні фахівці з конституційного права.
Він також назвав "абсолютно дивним" підписання Біловезьких угод — домовленостей між Україною, РФ та Білоруссю, якими офіційно закріпили розпад СРСР.
За словами радника диктатора РФ, Верховні Ради колишніх радянських республік РРФСР, УРСР, БРСР ратифікували ці угоди, але це, мовляв, "взагалі не в їхній компетенції".
Реакція МЗС України
Своєю чергою Тихий наголосив, що Радянський Союз розпався – "остаточно та безповоротно". Він закликав російську сторону забути про "радянську ностальгічну маячню".
"Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його просто не було", - додав речник зовнішньополітичного відомства України.
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ото буде фінт рашиської юридичної науки!
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цих кидарасів заспокоїть тільки українське ЯО
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Розвал Золотої орди - просто святотатством.
де ліквідаційна комісія Золотої орди?
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Відсутній креатив. Могли б щось придумати на зразок, " хто такий тоді кало- путін", ще досі підполковником у кдб срсрс працює, чи вже вийшовтна пензію?
потужна переможна праця мзс україни.
відгавкуватися від кожного хробака.
яка зарплатня у жоржа тихого?
З юридичної точки зору Київської Русі - московитських холопів на кіл посадити потрібно за бунт оружний проти метрополії....
РФ
СССР
Російська імперія
Московське князівство
ВСЕ ЦЕ НЕЗАКОННО. Лонічно так?
і якщо я не помиляюся, то всі 15 загально-визнаних декларацій незалежності з цим погодились.
ось тому рфія не є членом ООН, оскільки жодного документу, котрий би свідчив про її вступ, не існує.
це питання вже не один раз піднімалось і в ООН також.
Я б спитав для початку - де документи по створенню сересере, хто їх підписував і яка в них була легітимність у "західних юристів"...
П'ятирічку за чотири роки,
В три зміни,
Удвох,
На одну зарплату!
Акт проголошення незалежності України) - документ, принятый 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР, которым были провозглашены независимость Украины и создание самостоятельного государства Украина.
Вот и все что необходимо знать.