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Новини Заяви РФ про відновлення СРСР
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Радник Путіна Кобяков виправдав війну "існуванням СРСР". МЗС України відкинуло "безглузді юридичні фантазії"

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Радник кремлівського диктатора Антон Кобяков заявив, що Радянський Союз нібито юридично досі "десь існує", тому вторгнення РФ до України є "внутрішнім конфліктом". В українському МЗС відповіли, що це "безглузді юридичні фантазії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Кобяков вважає, що СРСР досі продовжує існувати з юридичного погляду, а його розпад 1991 року нібито "не відповідав встановленій процедурі". Це нібито визнають навіть західні фахівці з конституційного права.

Він також назвав "абсолютно дивним" підписання Біловезьких угод — домовленостей між Україною, РФ та Білоруссю, якими офіційно закріпили розпад СРСР.

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За словами радника диктатора РФ, Верховні Ради колишніх радянських республік РРФСР, УРСР, БРСР ратифікували ці угоди, але це, мовляв, "взагалі не в їхній компетенції".

Реакція МЗС України

Своєю чергою Тихий наголосив, що Радянський Союз розпався – "остаточно та безповоротно". Він закликав російську сторону забути про "радянську ностальгічну маячню".

"Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його просто не було", - додав речник зовнішньополітичного відомства України.

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Автор: 

МЗС (4158) росія (65829) СРСР (347) Тихий Георгій (13)


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Топ коментарі
+11
Я ВАМ СКАЖУ ЩЕ ЦІКАВІШЕ - Юридично ніхто Монгольську імперію не розпускав а значить

РФ
СССР
Російська імперія
Московське князівство

ВСЕ ЦЕ НЕЗАКОННО. Лонічно так?
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23.05.2025 17:41
+9
Савок галавнова мозга...
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23.05.2025 17:31
+9
Ну а розвал РІ був взагалі протизаконним.
Розвал Золотої орди - просто святотатством.
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23.05.2025 17:34
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Савок галавнова мозга...
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23.05.2025 17:31 Відповісти
...хатя аткуда там мозг-проста насрана єщьо в савкє...
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23.05.2025 17:33 Відповісти
якщо СССР юридично досі існує - тоді ***** не легітимне
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23.05.2025 17:47 Відповісти
прокинеться завтра пуйло не царіцею морською, а бабою зав. клубом в ГДР з розбитими стільцями

ото буде фінт рашиської юридичної науки!

.
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23.05.2025 18:22 Відповісти
наступною буде "держава царя Гороха"

цих кидарасів заспокоїть тільки українське ЯО

.
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23.05.2025 17:50 Відповісти
Ну а розвал РІ був взагалі протизаконним.
Розвал Золотої орди - просто святотатством.
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23.05.2025 17:34 Відповісти
а дійсно !

де ліквідаційна комісія Золотої орди?

.
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23.05.2025 17:52 Відповісти
Не найкраща відповідь.
Відсутній креатив. Могли б щось придумати на зразок, " хто такий тоді кало- путін", ще досі підполковником у кдб срсрс працює, чи вже вийшовтна пензію?
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23.05.2025 17:35 Відповісти
У "нашого" МЗС всі відповіді кацапам більш схожі на співбесіду по працевлаштуванню...
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23.05.2025 17:49 Відповісти
Такі да, з показником IQ у смарагдових не склалось - партійна особливість, всі під одну гребінку підібрані.
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23.05.2025 18:47 Відповісти
оце, я розумію.
потужна переможна праця мзс україни.
відгавкуватися від кожного хробака.
яка зарплатня у жоржа тихого?
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23.05.2025 17:36 Відповісти
Кобяков вважає, що СРСР досі продовжує існувати з юридичного погляду, а його розпад 1991 року нібито "не відповідав встановленій процедурі". Джерело: https://censor.net/ua/n3553967
З юридичної точки зору Київської Русі - московитських холопів на кіл посадити потрібно за бунт оружний проти метрополії....
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23.05.2025 17:37 Відповісти
Я ВАМ СКАЖУ ЩЕ ЦІКАВІШЕ - Юридично ніхто Монгольську імперію не розпускав а значить

РФ
СССР
Російська імперія
Московське князівство

ВСЕ ЦЕ НЕЗАКОННО. Лонічно так?
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23.05.2025 17:41 Відповісти
Эххх, тут Тихий трошки ошиПся - было много марок туалетной бАмаги - "Труд", "Известия", "Правда" ... А для элиты - журнал "ОГОнёк".
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23.05.2025 17:41 Відповісти
Наука і жизнь, а ще Совєтская культура. Для шибко культурних.
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23.05.2025 17:57 Відповісти
Политическое самообразование
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23.05.2025 18:59 Відповісти
Існує, оскільки жодного визнаного міжнародного документу про розвал совка немає, а підтвердження тому ООН.
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23.05.2025 17:42 Відповісти
Але є не менше 15 загально-визнаних декларацій незалежності. Совок - держава без території.
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23.05.2025 17:59 Відповісти
є, але щодо совка, то є лише внутрішній документ рфії про те що вона є спадкоємцем срср.
і якщо я не помиляюся, то всі 15 загально-визнаних декларацій незалежності з цим погодились.
ось тому рфія не є членом ООН, оскільки жодного документу, котрий би свідчив про її вступ, не існує.
це питання вже не один раз піднімалось і в ООН також.
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23.05.2025 18:26 Відповісти
Щоб спростовувати дегенерата треба стати на рівень дегенерата. Видно що для МЗС ця тема близька.

Я б спитав для початку - де документи по створенню сересере, хто їх підписував і яка в них була легітимність у "західних юристів"...
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23.05.2025 17:43 Відповісти
На масковии одни некрофилы 🤔
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23.05.2025 17:44 Відповісти
Двічі в одну воду не заходять.
П'ятирічку за чотири роки,
В три зміни,
Удвох,
На одну зарплату!
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23.05.2025 17:53 Відповісти
Нагадаю, що Совок на Оркостанщині заборонений після, того як їх "суд" визнав орків, які зберігали "серпасті-молоткасті і стверджували, що вони залишаються громадянами Совка, злочинцями.
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23.05.2025 17:54 Відповісти
вопрос с половцами и печенегами не раскрыт
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23.05.2025 17:57 Відповісти
Так, шо, кацапня ,совок ще існує ? Тоді швидко з'їбались до кордонів до 91 року, всю атомну зброю повернули, що отримали по меморандуму, яким ви свою жопу підтерли, ***** *****, бо хто це такий, 26 з'їзд кпсс його не обирав і 4000 рублів, що були на моїй зберкнижці швидко назад з відсотками, а там вони такі, що якась там удмуртія мінімум рік голодати мусить!
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23.05.2025 18:05 Відповісти
Кацапи мислять в парадигмі що Україна їхня бунтівна губернія. І плювати на міжнародне право. А чому б і не плюнути. Адже міжнародне право обісралося ріденьким. І ніякої протидії кацапському безчинству не робить. Тому Україні тільки треба рухатися до розробки власної ЯЗ. Та мінуванню АЕС. Шантаж-ось що ефективно в наш час... Нажаль.
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23.05.2025 18:05 Відповісти
12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией.

Акт проголошення незалежності України) - документ, принятый 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР, которым были провозглашены независимость Украины и создание самостоятельного государства Украина.

Вот и все что необходимо знать.
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23.05.2025 18:06 Відповісти
****, то вониж самі мать їх за ногу всі там в держдурці не легетимні, там тоді виходить один зюганов з комуністами легетимний, я дума гіршого за "аншлага" не буде, вуаля *****, "держдурка 24/7 та ії резиденти"!
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23.05.2025 18:14 Відповісти
Ну а Росія юридично досі не член РБ ООН. Їй повноваження СРСР не передали 4 республіки, як це було потрібно за законом.
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23.05.2025 18:15 Відповісти
Нащо коментувати і розповсюджувати їх маячню ?!
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23.05.2025 18:45 Відповісти
5 лютого 1954р. відбулось засідання Ради Міністрів РРФСР. На якому була прийнята постанова про передачу Криму до УРСР.Того ж дня Президія Верховної Ради РРФСР ухвалила передати Кримську область Українській РСР. 19 лютого 1954 Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». 26 квітня того ж року Верховна Рада СРСР законом «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР» затвердила указ Президії і внесла відповідні зміни до статті 22 і 23 Конституції СРСР. (Головував на засіданні про передачу Кримської області Г. М. Маленков; указ від 19 лютого та закон від 26 квітня підписав голова Президії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилов). У складі радянської України Кримська область перебувала в 1954-1991 роках,Як називається рашистська с..ука.котра розірвала виконнаня цього совкового указу,,який до сьогодні в міднародному правовому полі має юридичну силу...???
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23.05.2025 18:50 Відповісти
Кацапня хором надрачує на совок. В них був референдум по виходу із совка, більшість лаптєй проголосувало проти.
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23.05.2025 18:54 Відповісти
 
 