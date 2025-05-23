Советник Путина Кобяков оправдал войну "существованием СССР". МИД Украины отверг "бессмысленные юридические фантазии"

Советник кремлевского диктатора Антон Кобяков заявил, что Советский Союз якобы юридически до сих пор "где-то существует", поэтому вторжение РФ в Украину является "внутренним конфликтом". В украинском МИД ответили, что это "бессмысленные юридические фантазии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Кобяков считает, что СССР до сих пор продолжает существовать с юридической точки зрения, а его распад 1991 года якобы "не соответствовал установленной процедуре". Это якобы признают даже западные специалисты по конституционному праву.

Он также назвал "абсолютно странным" подписание Беловежских соглашений - договоренностей между Украиной, РФ и Беларусью, которыми официально закрепили распад СССР.

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По словам советника диктатора РФ, Верховные Советы бывших советских республик РСФСР, УССР, БССР ратифицировали эти соглашения, но это, мол, "вообще не в их компетенции".

Реакция МИД Украины

В свою очередь Тихий отметил, что Советский Союз распался - "окончательно и бесповоротно". Он призвал российскую сторону забыть о "советском ностальгическом бреде".

"Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее просто не было", - добавил спикер внешнеполитического ведомства Украины.

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