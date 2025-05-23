Советник Путина Кобяков оправдал войну "существованием СССР". МИД Украины отверг "бессмысленные юридические фантазии"
Советник кремлевского диктатора Антон Кобяков заявил, что Советский Союз якобы юридически до сих пор "где-то существует", поэтому вторжение РФ в Украину является "внутренним конфликтом". В украинском МИД ответили, что это "бессмысленные юридические фантазии".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.
Кобяков считает, что СССР до сих пор продолжает существовать с юридической точки зрения, а его распад 1991 года якобы "не соответствовал установленной процедуре". Это якобы признают даже западные специалисты по конституционному праву.
Он также назвал "абсолютно странным" подписание Беловежских соглашений - договоренностей между Украиной, РФ и Беларусью, которыми официально закрепили распад СССР.
По словам советника диктатора РФ, Верховные Советы бывших советских республик РСФСР, УССР, БССР ратифицировали эти соглашения, но это, мол, "вообще не в их компетенции".
Реакция МИД Украины
В свою очередь Тихий отметил, что Советский Союз распался - "окончательно и бесповоротно". Он призвал российскую сторону забыть о "советском ностальгическом бреде".
"Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее просто не было", - добавил спикер внешнеполитического ведомства Украины.
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ото буде фінт рашиської юридичної науки!
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цих кидарасів заспокоїть тільки українське ЯО
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Розвал Золотої орди - просто святотатством.
де ліквідаційна комісія Золотої орди?
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Відсутній креатив. Могли б щось придумати на зразок, " хто такий тоді кало- путін", ще досі підполковником у кдб срсрс працює, чи вже вийшовтна пензію?
потужна переможна праця мзс україни.
відгавкуватися від кожного хробака.
яка зарплатня у жоржа тихого?
З юридичної точки зору Київської Русі - московитських холопів на кіл посадити потрібно за бунт оружний проти метрополії....
РФ
СССР
Російська імперія
Московське князівство
ВСЕ ЦЕ НЕЗАКОННО. Лонічно так?
і якщо я не помиляюся, то всі 15 загально-визнаних декларацій незалежності з цим погодились.
ось тому рфія не є членом ООН, оскільки жодного документу, котрий би свідчив про її вступ, не існує.
це питання вже не один раз піднімалось і в ООН також.
Я б спитав для початку - де документи по створенню сересере, хто їх підписував і яка в них була легітимність у "західних юристів"...
П'ятирічку за чотири роки,
В три зміни,
Удвох,
На одну зарплату!
Акт проголошення незалежності України) - документ, принятый 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР, которым были провозглашены независимость Украины и создание самостоятельного государства Украина.
Вот и все что необходимо знать.