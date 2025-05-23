РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7235 посетителей онлайн
Новости Заявления РФ о восстановлении СССР
3 192 32

Советник Путина Кобяков оправдал войну "существованием СССР". МИД Украины отверг "бессмысленные юридические фантазии"

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Советник кремлевского диктатора Антон Кобяков заявил, что Советский Союз якобы юридически до сих пор "где-то существует", поэтому вторжение РФ в Украину является "внутренним конфликтом". В украинском МИД ответили, что это "бессмысленные юридические фантазии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Кобяков считает, что СССР до сих пор продолжает существовать с юридической точки зрения, а его распад 1991 года якобы "не соответствовал установленной процедуре". Это якобы признают даже западные специалисты по конституционному праву.

Он также назвал "абсолютно странным" подписание Беловежских соглашений - договоренностей между Украиной, РФ и Беларусью, которыми официально закрепили распад СССР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В МИД ответили Путину относительно "буферной зоны": Такая зона может быть на российских территориях

По словам советника диктатора РФ, Верховные Советы бывших советских республик РСФСР, УССР, БССР ратифицировали эти соглашения, но это, мол, "вообще не в их компетенции".

Реакция МИД Украины

В свою очередь Тихий отметил, что Советский Союз распался - "окончательно и бесповоротно". Он призвал российскую сторону забыть о "советском ностальгическом бреде".

"Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой маркой туалетной бумаги пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее просто не было", - добавил спикер внешнеполитического ведомства Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину не удастся вернуть то влияние, которое имел СССР в мире, - Зеленский

Автор: 

МИД (6986) россия (96018) СССР (813) Тихий Георгий (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Я ВАМ СКАЖУ ЩЕ ЦІКАВІШЕ - Юридично ніхто Монгольську імперію не розпускав а значить

РФ
СССР
Російська імперія
Московське князівство

ВСЕ ЦЕ НЕЗАКОННО. Лонічно так?
показать весь комментарий
23.05.2025 17:41
+9
Савок галавнова мозга...
показать весь комментарий
23.05.2025 17:31
+9
Ну а розвал РІ був взагалі протизаконним.
Розвал Золотої орди - просто святотатством.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Савок галавнова мозга...
показать весь комментарий
23.05.2025 17:31 Ответить
...хатя аткуда там мозг-проста насрана єщьо в савкє...
показать весь комментарий
23.05.2025 17:33 Ответить
якщо СССР юридично досі існує - тоді ***** не легітимне
показать весь комментарий
23.05.2025 17:47 Ответить
прокинеться завтра пуйло не царіцею морською, а бабою зав. клубом в ГДР з розбитими стільцями

ото буде фінт рашиської юридичної науки!

.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:22 Ответить
наступною буде "держава царя Гороха"

цих кидарасів заспокоїть тільки українське ЯО

.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:50 Ответить
Ну а розвал РІ був взагалі протизаконним.
Розвал Золотої орди - просто святотатством.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:34 Ответить
а дійсно !

де ліквідаційна комісія Золотої орди?

.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:52 Ответить
Не найкраща відповідь.
Відсутній креатив. Могли б щось придумати на зразок, " хто такий тоді кало- путін", ще досі підполковником у кдб срсрс працює, чи вже вийшовтна пензію?
показать весь комментарий
23.05.2025 17:35 Ответить
У "нашого" МЗС всі відповіді кацапам більш схожі на співбесіду по працевлаштуванню...
показать весь комментарий
23.05.2025 17:49 Ответить
Такі да, з показником IQ у смарагдових не склалось - партійна особливість, всі під одну гребінку підібрані.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:47 Ответить
оце, я розумію.
потужна переможна праця мзс україни.
відгавкуватися від кожного хробака.
яка зарплатня у жоржа тихого?
показать весь комментарий
23.05.2025 17:36 Ответить
Кобяков вважає, що СРСР досі продовжує існувати з юридичного погляду, а його розпад 1991 року нібито "не відповідав встановленій процедурі". Джерело: https://censor.net/ua/n3553967
З юридичної точки зору Київської Русі - московитських холопів на кіл посадити потрібно за бунт оружний проти метрополії....
показать весь комментарий
23.05.2025 17:37 Ответить
Я ВАМ СКАЖУ ЩЕ ЦІКАВІШЕ - Юридично ніхто Монгольську імперію не розпускав а значить

РФ
СССР
Російська імперія
Московське князівство

ВСЕ ЦЕ НЕЗАКОННО. Лонічно так?
показать весь комментарий
23.05.2025 17:41 Ответить
Эххх, тут Тихий трошки ошиПся - было много марок туалетной бАмаги - "Труд", "Известия", "Правда" ... А для элиты - журнал "ОГОнёк".
показать весь комментарий
23.05.2025 17:41 Ответить
Наука і жизнь, а ще Совєтская культура. Для шибко культурних.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:57 Ответить
Политическое самообразование
показать весь комментарий
23.05.2025 18:59 Ответить
Існує, оскільки жодного визнаного міжнародного документу про розвал совка немає, а підтвердження тому ООН.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:42 Ответить
Але є не менше 15 загально-визнаних декларацій незалежності. Совок - держава без території.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:59 Ответить
є, але щодо совка, то є лише внутрішній документ рфії про те що вона є спадкоємцем срср.
і якщо я не помиляюся, то всі 15 загально-визнаних декларацій незалежності з цим погодились.
ось тому рфія не є членом ООН, оскільки жодного документу, котрий би свідчив про її вступ, не існує.
це питання вже не один раз піднімалось і в ООН також.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:26 Ответить
Щоб спростовувати дегенерата треба стати на рівень дегенерата. Видно що для МЗС ця тема близька.

Я б спитав для початку - де документи по створенню сересере, хто їх підписував і яка в них була легітимність у "західних юристів"...
показать весь комментарий
23.05.2025 17:43 Ответить
На масковии одни некрофилы 🤔
показать весь комментарий
23.05.2025 17:44 Ответить
Двічі в одну воду не заходять.
П'ятирічку за чотири роки,
В три зміни,
Удвох,
На одну зарплату!
показать весь комментарий
23.05.2025 17:53 Ответить
Нагадаю, що Совок на Оркостанщині заборонений після, того як їх "суд" визнав орків, які зберігали "серпасті-молоткасті і стверджували, що вони залишаються громадянами Совка, злочинцями.
показать весь комментарий
23.05.2025 17:54 Ответить
вопрос с половцами и печенегами не раскрыт
показать весь комментарий
23.05.2025 17:57 Ответить
Так, шо, кацапня ,совок ще існує ? Тоді швидко з'їбались до кордонів до 91 року, всю атомну зброю повернули, що отримали по меморандуму, яким ви свою жопу підтерли, ***** *****, бо хто це такий, 26 з'їзд кпсс його не обирав і 4000 рублів, що були на моїй зберкнижці швидко назад з відсотками, а там вони такі, що якась там удмуртія мінімум рік голодати мусить!
показать весь комментарий
23.05.2025 18:05 Ответить
Кацапи мислять в парадигмі що Україна їхня бунтівна губернія. І плювати на міжнародне право. А чому б і не плюнути. Адже міжнародне право обісралося ріденьким. І ніякої протидії кацапському безчинству не робить. Тому Україні тільки треба рухатися до розробки власної ЯЗ. Та мінуванню АЕС. Шантаж-ось що ефективно в наш час... Нажаль.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:05 Ответить
12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией.

Акт проголошення незалежності України) - документ, принятый 24 августа 1991 года внеочередной сессией Верховного Совета Украинской ССР, которым были провозглашены независимость Украины и создание самостоятельного государства Украина.

Вот и все что необходимо знать.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:06 Ответить
****, то вониж самі мать їх за ногу всі там в держдурці не легетимні, там тоді виходить один зюганов з комуністами легетимний, я дума гіршого за "аншлага" не буде, вуаля *****, "держдурка 24/7 та ії резиденти"!
показать весь комментарий
23.05.2025 18:14 Ответить
Ну а Росія юридично досі не член РБ ООН. Їй повноваження СРСР не передали 4 республіки, як це було потрібно за законом.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:15 Ответить
Нащо коментувати і розповсюджувати їх маячню ?!
показать весь комментарий
23.05.2025 18:45 Ответить
5 лютого 1954р. відбулось засідання Ради Міністрів РРФСР. На якому була прийнята постанова про передачу Криму до УРСР.Того ж дня Президія Верховної Ради РРФСР ухвалила передати Кримську область Українській РСР. 19 лютого 1954 Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР». 26 квітня того ж року Верховна Рада СРСР законом «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР» затвердила указ Президії і внесла відповідні зміни до статті 22 і 23 Конституції СРСР. (Головував на засіданні про передачу Кримської області Г. М. Маленков; указ від 19 лютого та закон від 26 квітня підписав голова Президії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилов). У складі радянської України Кримська область перебувала в 1954-1991 роках,Як називається рашистська с..ука.котра розірвала виконнаня цього совкового указу,,який до сьогодні в міднародному правовому полі має юридичну силу...???
показать весь комментарий
23.05.2025 18:50 Ответить
Кацапня хором надрачує на совок. В них був референдум по виходу із совка, більшість лаптєй проголосувало проти.
показать весь комментарий
23.05.2025 18:54 Ответить
 
 