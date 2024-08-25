Путину не удастся вернуть то влияние, которое имело СССР в мире, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что диктатору РФ Владимиру Путину не удастся вернуть то влияние, которое ранее имел Советский Союз.
Об этом украинский лидер сказал в интервью индийским СМИ, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что все думают, что у Путина большие геополитические цели, имперские взгляды и так далее. Он 100% хочет вернуть влияние, которое было у Советского Союза. Это нам понятно, но он его не вернет. Он уже не успеет просто", - сказал Зеленский.
По словам президента, ни годы, ни мир не дадут руководителю РФ реализовать эти цели.
"Украинская армия, маленькой численностью, уже заходит в 2 области, и он ничего не может сделать 20 дней, ничего", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, даже те, кто "имеют контакты и жмут руки" Путину, давно уже сделали собственные выводы относительно него.
"Он просто вор, который угрожает и ядерным оружием, и так далее... Он уже не игрок. Он просто маньяк, серьезный террорист. И к нему так относится большинство", - заявил президент.
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Капіталістична новостворена в 1992 році російска ********* - ніякого відношення до соціялістичних ідей сраліна не має.
сралін та його посіпаки прагнули комунізму у всьому світі - справедливості, рівенства, братства та диктатури робочого класу при відсутності олігархів.
хутін же бажає загнати ВЕСЬ світ в рабство під лапоть кацапських мільярдерів - тут справедливістю та робочим класом навіть не пахне.
це одне з останній його фото перед розстрілом
Так хочеться що ліліпутін тех взяв до рук двуручну пилку з кабаевой і дочками - а потім у грязний підвал на розстріл...
а ленін, як лежав в формаліні, так і лежить..
на кацапах навіть содати на раз-два стають святими
кадиров кацапів робить святими - в чечні голову відрізав солдатіку і готово
орда - фулі - нічого святого.
на Кубу на Вьетнам, Корею,...
скоріше мова йде про саме про це
Але совок - це комуністичні ідеї справедливості, рівенства, братсва у всьому світі.
росія ж - це КАПІТІЛІСТИЧНА новостворена у 1992 році федерація - при капіталізмі є лише один принцип - грабуй награблене.
росія до ссср ніякого відношення не має.
реалізація цих ідей була огидною - з цим згідний.
мова ж йде про те які ідеї пропагує ліліпутінська буферна ********* та її свора?
"справедливості? рівенства? братства?" - НІ
ліліпутін пропагує ідеї лиде хітлера та хебельса
Мова про відповідальність (але вона десь там же де й честь).
Зеленський привів цього мудака у нардепи, як й Дубинського, Бужанського, Шевченка, Арахамію (який не мав права бути нардепом) та інших "ЗП Саньків".
- Чотирі?.
- А якщо п'ять..
- Ха, я й так знав що п'ять, просто вирішив пожартувати.
ніхто ніколи совок не поважав, одні боялись так, інші чекали на зерно зброю та гроші так, але це не повага.
- росіяни зараз з тією ж швидкістю беруть Донеччину. Тільки якщо курськ - це болота й нікому не потрібні землі, то Покровськ - ворота Донбасу, клондайк копалин та вхід до Запоріжжя та Дніпра. Але що я тут розпинаюсь, 73% все одно волають "Суджа наша".