Путину не удастся вернуть то влияние, которое имело СССР в мире, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что диктатору РФ Владимиру Путину не удастся вернуть то влияние, которое ранее имел Советский Союз.

Об этом украинский лидер сказал в интервью индийским СМИ, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что все думают, что у Путина большие геополитические цели, имперские взгляды и так далее. Он 100% хочет вернуть влияние, которое было у Советского Союза. Это нам понятно, но он его не вернет. Он уже не успеет просто", - сказал Зеленский.

По словам президента, ни годы, ни мир не дадут руководителю РФ реализовать эти цели.

"Украинская армия, маленькой численностью, уже заходит в 2 области, и он ничего не может сделать 20 дней, ничего", - отметил глава государства.

Читайте также: Если Индия остановит импорт нефти, Путин предстанет перед огромными вызовами, - Зеленский

По словам Зеленского, даже те, кто "имеют контакты и жмут руки" Путину, давно уже сделали собственные выводы относительно него.

"Он просто вор, который угрожает и ядерным оружием, и так далее... Он уже не игрок. Он просто маньяк, серьезный террорист. И к нему так относится большинство", - заявил президент.

Читайте также: Мы не меняем людей и территории на предложения относительно достижения мира, - Зеленский