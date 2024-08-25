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Путину не удастся вернуть то влияние, которое имело СССР в мире, - Зеленский

Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что диктатору РФ Владимиру Путину не удастся вернуть то влияние, которое ранее имел Советский Союз.

Об этом украинский лидер сказал в интервью индийским СМИ, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что все думают, что у Путина большие геополитические цели, имперские взгляды и так далее. Он 100% хочет вернуть влияние, которое было у Советского Союза. Это нам понятно, но он его не вернет. Он уже не успеет просто", - сказал Зеленский.

По словам президента, ни годы, ни мир не дадут руководителю РФ реализовать эти цели.

"Украинская армия, маленькой численностью, уже заходит в 2 области, и он ничего не может сделать 20 дней, ничего", - отметил глава государства.

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По словам Зеленского, даже те, кто "имеют контакты и жмут руки" Путину, давно уже сделали собственные выводы относительно него.

"Он просто вор, который угрожает и ядерным оружием, и так далее... Он уже не игрок. Он просто маньяк, серьезный террорист. И к нему так относится большинство", - заявил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) путин владимир (31216) СССР (812)


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Топ комментарии
+14
що ти, що ***** два совки
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25.08.2024 18:29
+10
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25.08.2024 19:06
+5
Та нах иому тои вплив -- иому б Украіну підім"яти
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25.08.2024 18:26
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Правила форума Совет форумчан
Та нах иому тои вплив -- иому б Украіну підім"яти
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25.08.2024 18:26 Ответить
ви помиляєтеся !!! у разі швидкої окупації України в лютому-березні 2022 року, )(уйло б захотів Польшу, Молдову, країни Балтії і тд.тп., тобто усе що пообіляли його попереднику червоному комуно-нацисту, диктатору йосці сраліну (джугашвілі) у 1943 році в Терерані, в 1944 році в Ялті Рузвельт і Черчіль - тобто усю східну Європу від країн Балтії на півночі і до Болгарії, колишньої югославії на півдні !!! не дарма ж у грудні 2021 шавки )(уйло на усі заставки верещпли щоб НАТО "убралось" на кордони 1997 року !!!
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25.08.2024 18:56 Ответить
це все дурня, ***** просто піднімав ставки щоб союзники(США) обісрались і не допомагали нам.
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25.08.2024 19:07 Ответить
те що )(уйло гнало пургу та тупі понти цілком зрозуміло ...
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25.08.2024 19:15 Ответить
ліліпутін і його буферна федерація - це продовження російської імперії 1905 року а не ссср.
Капіталістична новостворена в 1992 році російска ********* - ніякого відношення до соціялістичних ідей сраліна не має.
сралін та його посіпаки прагнули комунізму у всьому світі - справедливості, рівенства, братства та диктатури робочого класу при відсутності олігархів.
хутін же бажає загнати ВЕСЬ світ в рабство під лапоть кацапських мільярдерів - тут справедливістю та робочим класом навіть не пахне.
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25.08.2024 19:14 Ответить
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25.08.2024 19:50 Ответить
Мені найбільш подобається фото міколки другого кривавого коли комуняки загнали його в село заготовляти дрова з сином.
це одне з останній його фото перед розстрілом
Так хочеться що ліліпутін тех взяв до рук двуручну пилку з кабаевой і дочками - а потім у грязний підвал на розстріл...
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25.08.2024 20:08 Ответить
зараз цей «цар» став святим..
а ленін, як лежав в формаліні, так і лежить..

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25.08.2024 20:13 Ответить
думаю скоро і леніна канонізують святим - сралін уже...
на кацапах навіть содати на раз-два стають святими
кадиров кацапів робить святими - в чечні голову відрізав солдатіку і готово
орда - фулі - нічого святого.
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25.08.2024 20:33 Ответить


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25.08.2024 20:39 Ответить
Тепер в Росії зовсім інші Романови. Замість Миколи 2.0 треба вставити портрет Романа Абрамовича. А вся багаточисленна сімейка Романа- це нові російські Романови. " Вперёд за царя Пуйла, за Романових!"- ось нові кричалки для навіжених прихильників Пуйла.
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25.08.2024 23:38 Ответить
У ссср був імідж дебіла з ядерною дубинкою. От і весь вплив.
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25.08.2024 18:29 Ответить
ссовок мав вплив на пів Європи аж до Берлінського муру
на Кубу на Вьетнам, Корею,...
скоріше мова йде про саме про це
Але совок - це комуністичні ідеї справедливості, рівенства, братсва у всьому світі.
росія ж - це КАПІТІЛІСТИЧНА новостворена у 1992 році федерація - при капіталізмі є лише один принцип - грабуй награблене.
росія до ссср ніякого відношення не має.
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25.08.2024 19:09 Ответить
прошу розповісти більш докладно про "комуністичні ідеї справедливості, рівенства, братсва" в срср зокрема по відношенню до українців, кримських татар, казахів, інгушів, чеченців інших знищених гголодоморами-геноцидами, депортаціями народів цієї червоної імперії зла і тюрми народів !!!
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25.08.2024 19:13 Ответить
в совку пропагували ці їдеї? пропагували.
реалізація цих ідей була огидною - з цим згідний.
мова ж йде про те які ідеї пропагує ліліпутінська буферна ********* та її свора?
"справедливості? рівенства? братства?" - НІ
ліліпутін пропагує ідеї лиде хітлера та хебельса
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25.08.2024 19:53 Ответить
Як і до Київської Русі немає відношення. Країна з фальшивим минулим. Тому і бісяться орки. Дупою розуміють, що їм в Історії місця нема.
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25.08.2024 19:48 Ответить
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25.08.2024 19:57 Ответить
що ти, що ***** два совки
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25.08.2024 18:29 Ответить
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25.08.2024 19:06 Ответить
Піонер Вава, пішов у #опу.
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25.08.2024 19:22 Ответить
чекаємо заяви ЗЕ щодо бородатого посіпаки який накивав п"ятами з України
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25.08.2024 18:30 Ответить
Завелика честь. По ньому ДБР має заяви робити.
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25.08.2024 18:38 Ответить
Так, це перший президент України, який відповідає тільки за відосики, але звинувачує всіх попередніх у всіх можливих гріхах
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25.08.2024 18:43 Ответить
Честь...? В кого?
Мова про відповідальність (але вона десь там же де й честь).
Зеленський привів цього мудака у нардепи, як й Дубинського, Бужанського, Шевченка, Арахамію (який не мав права бути нардепом) та інших "ЗП Саньків".
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25.08.2024 18:44 Ответить
йому нах не потрібний новий совок.чого не скажеш про Україну
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25.08.2024 18:32 Ответить
Як і ти наркєт свій рейтинг
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25.08.2024 18:33 Ответить
Який там вплив ? Тюрма народів , світ радше остерігався цих довбнів ніж вони мали авторитет
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25.08.2024 18:34 Ответить
Зелёный мальчик в розовых штанишках- капитан очевидность. Хэллоу, кэп!
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25.08.2024 18:37 Ответить
Це кольори національного одягу в Румунії?
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25.08.2024 18:39 Ответить
Решил блеснуть "ослоумием"?
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25.08.2024 18:40 Ответить
Зеле не подняться выше 95 Квартала..(((
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25.08.2024 18:42 Ответить
- Вова, скільки буде два помножити на два?
- Чотирі?.
- А якщо п'ять..
- Ха, я й так знав що п'ять, просто вирішив пожартувати.
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25.08.2024 18:48 Ответить
Союз мав якісь принципи, хоч і іпануті. А це ж гопота...
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25.08.2024 18:55 Ответить
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25.08.2024 20:01 Ответить
Так він вплив Росії , проявив на сході , в Криму , Донецьку…в 14….де бабки, українські танки зупиняли і кричали Росія ,… Росія …Чому в нього це получило я , це запитання до української влади , і до населення тих легіонів… на що вони повелися? На скільки вони були адекватні?
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25.08.2024 18:55 Ответить
СРСР- мав відносну повагу через участь у коаліції, росія зараз гуртує навколо себе зло, про яке "повертання поваги" він каже, який спічрайтер йому це написав
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25.08.2024 19:06 Ответить
яке зло ? Китай Індія Бразилія...
ніхто ніколи совок не поважав, одні боялись так, інші чекали на зерно зброю та гроші так, але це не повага.
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25.08.2024 19:10 Ответить
Про кндр, іран з хезболлою і хамасом не чули
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25.08.2024 19:15 Ответить
ну чого ж не чув, а ще вся азія, крім тайваню та пакистану весь близький схід, крім Ізраїлю, практично вся Африка...
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25.08.2024 20:16 Ответить
"Українська армія, маленькою чисельністю, вже заходить у 2 області, і він нічого не може зробити 20 днів, нічого"

- росіяни зараз з тією ж швидкістю беруть Донеччину. Тільки якщо курськ - це болота й нікому не потрібні землі, то Покровськ - ворота Донбасу, клондайк копалин та вхід до Запоріжжя та Дніпра. Але що я тут розпинаюсь, 73% все одно волають "Суджа наша".
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25.08.2024 19:29 Ответить
А вся проблема в тому що після Другої світової комунізм не був покараний разом з нацизмом.
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25.08.2024 19:33 Ответить
Про що наш "презЕдент" щиро жалкує)
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25.08.2024 21:12 Ответить
Комунячий людоедский совок хрустел костями половины мира и де он? Шо там за вонючую ********* говорить. Вывод: сдох совок комунячий, сдохнет ********* путинячья.
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26.08.2024 03:02 Ответить
 
 