Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що диктатору РФ Володимиру Путіну не вдасться повернути той вплив, який раніше мав Радянський Союз.
Про це український лідер сказав у інтерв’ю індійським ЗМІ, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що всі думають, що у Путіна - великі геополітичні цілі, імперські погляди тощо. Він 100% хоче повернути вплив, який був у Радянського Союзу. Це нам зрозуміло, але він його не поверне. Він вже не встигне просто", - сказав Зеленський.
За словами президента, ні роки, ні світ не дадуть керманичу РФ реалізувати ці цілі.
"Українська армія, маленькою чисельністю, вже заходить у 2 області, і він нічого не може зробити 20 днів, нічого", - зазначив очільник держави.
За словами Зеленського, навіть ті, хто "мають контакти та тиснуть руки" Путіну давно вже зробили власні висновки щодо нього.
"Він просто злодій, який погрожує і ядерною зброєю, і так далі... Він вже не гравець. Він просто маньяк, серйозний терорист. І до нього так ставиться більшість", - заявив президент.
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Капіталістична новостворена в 1992 році російска ********* - ніякого відношення до соціялістичних ідей сраліна не має.
сралін та його посіпаки прагнули комунізму у всьому світі - справедливості, рівенства, братства та диктатури робочого класу при відсутності олігархів.
хутін же бажає загнати ВЕСЬ світ в рабство під лапоть кацапських мільярдерів - тут справедливістю та робочим класом навіть не пахне.
це одне з останній його фото перед розстрілом
Так хочеться що ліліпутін тех взяв до рук двуручну пилку з кабаевой і дочками - а потім у грязний підвал на розстріл...
а ленін, як лежав в формаліні, так і лежить..
на кацапах навіть содати на раз-два стають святими
кадиров кацапів робить святими - в чечні голову відрізав солдатіку і готово
орда - фулі - нічого святого.
на Кубу на Вьетнам, Корею,...
скоріше мова йде про саме про це
Але совок - це комуністичні ідеї справедливості, рівенства, братсва у всьому світі.
росія ж - це КАПІТІЛІСТИЧНА новостворена у 1992 році федерація - при капіталізмі є лише один принцип - грабуй награблене.
росія до ссср ніякого відношення не має.
реалізація цих ідей була огидною - з цим згідний.
мова ж йде про те які ідеї пропагує ліліпутінська буферна ********* та її свора?
"справедливості? рівенства? братства?" - НІ
ліліпутін пропагує ідеї лиде хітлера та хебельса
Мова про відповідальність (але вона десь там же де й честь).
Зеленський привів цього мудака у нардепи, як й Дубинського, Бужанського, Шевченка, Арахамію (який не мав права бути нардепом) та інших "ЗП Саньків".
- Чотирі?.
- А якщо п'ять..
- Ха, я й так знав що п'ять, просто вирішив пожартувати.
ніхто ніколи совок не поважав, одні боялись так, інші чекали на зерно зброю та гроші так, але це не повага.
- росіяни зараз з тією ж швидкістю беруть Донеччину. Тільки якщо курськ - це болота й нікому не потрібні землі, то Покровськ - ворота Донбасу, клондайк копалин та вхід до Запоріжжя та Дніпра. Але що я тут розпинаюсь, 73% все одно волають "Суджа наша".