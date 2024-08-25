Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що диктатору РФ Володимиру Путіну не вдасться повернути той вплив, який раніше мав Радянський Союз.

Про це український лідер сказав у інтерв’ю індійським ЗМІ, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що всі думають, що у Путіна - великі геополітичні цілі, імперські погляди тощо. Він 100% хоче повернути вплив, який був у Радянського Союзу. Це нам зрозуміло, але він його не поверне. Він вже не встигне просто", - сказав Зеленський.

За словами президента, ні роки, ні світ не дадуть керманичу РФ реалізувати ці цілі.

"Українська армія, маленькою чисельністю, вже заходить у 2 області, і він нічого не може зробити 20 днів, нічого", - зазначив очільник держави.

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За словами Зеленського, навіть ті, хто "мають контакти та тиснуть руки" Путіну давно вже зробили власні висновки щодо нього.

"Він просто злодій, який погрожує і ядерною зброєю, і так далі... Він вже не гравець. Він просто маньяк, серйозний терорист. І до нього так ставиться більшість", - заявив президент.

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