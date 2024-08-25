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Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський

Путіну не вдасться повернути той вплив, який мав СРСР у світі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що диктатору РФ Володимиру Путіну не вдасться повернути той вплив, який раніше мав Радянський Союз.

Про це український лідер сказав у інтерв’ю індійським ЗМІ, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що всі думають, що у Путіна - великі геополітичні цілі, імперські погляди тощо. Він 100% хоче повернути вплив, який був у Радянського Союзу. Це нам зрозуміло, але він його не поверне. Він вже не встигне просто", - сказав Зеленський.

За словами президента, ні роки, ні світ не дадуть керманичу РФ реалізувати ці цілі.

"Українська армія, маленькою чисельністю, вже заходить у 2 області, і він нічого не може зробити 20 днів, нічого", - зазначив очільник держави.

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За словами Зеленського, навіть ті, хто "мають контакти та тиснуть руки" Путіну давно вже зробили власні висновки щодо нього. 

"Він просто злодій, який погрожує і ядерною зброєю, і так далі... Він вже не гравець. Він просто маньяк, серйозний терорист. І до нього так ставиться більшість", - заявив президент.

Читайте також: Ми не міняємо людей і території на пропозиції щодо досягнення миру, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) СРСР (346)


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Топ коментарі
+14
що ти, що ***** два совки
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25.08.2024 18:29
+10
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25.08.2024 19:06
+5
Та нах иому тои вплив -- иому б Украіну підім"яти
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25.08.2024 18:26
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Та нах иому тои вплив -- иому б Украіну підім"яти
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25.08.2024 18:26 Відповісти
ви помиляєтеся !!! у разі швидкої окупації України в лютому-березні 2022 року, )(уйло б захотів Польшу, Молдову, країни Балтії і тд.тп., тобто усе що пообіляли його попереднику червоному комуно-нацисту, диктатору йосці сраліну (джугашвілі) у 1943 році в Терерані, в 1944 році в Ялті Рузвельт і Черчіль - тобто усю східну Європу від країн Балтії на півночі і до Болгарії, колишньої югославії на півдні !!! не дарма ж у грудні 2021 шавки )(уйло на усі заставки верещпли щоб НАТО "убралось" на кордони 1997 року !!!
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25.08.2024 18:56 Відповісти
це все дурня, ***** просто піднімав ставки щоб союзники(США) обісрались і не допомагали нам.
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25.08.2024 19:07 Відповісти
те що )(уйло гнало пургу та тупі понти цілком зрозуміло ...
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25.08.2024 19:15 Відповісти
ліліпутін і його буферна федерація - це продовження російської імперії 1905 року а не ссср.
Капіталістична новостворена в 1992 році російска ********* - ніякого відношення до соціялістичних ідей сраліна не має.
сралін та його посіпаки прагнули комунізму у всьому світі - справедливості, рівенства, братства та диктатури робочого класу при відсутності олігархів.
хутін же бажає загнати ВЕСЬ світ в рабство під лапоть кацапських мільярдерів - тут справедливістю та робочим класом навіть не пахне.
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25.08.2024 19:14 Відповісти
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25.08.2024 19:50 Відповісти
Мені найбільш подобається фото міколки другого кривавого коли комуняки загнали його в село заготовляти дрова з сином.
це одне з останній його фото перед розстрілом
Так хочеться що ліліпутін тех взяв до рук двуручну пилку з кабаевой і дочками - а потім у грязний підвал на розстріл...
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25.08.2024 20:08 Відповісти
зараз цей «цар» став святим..
а ленін, як лежав в формаліні, так і лежить..

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25.08.2024 20:13 Відповісти
думаю скоро і леніна канонізують святим - сралін уже...
на кацапах навіть содати на раз-два стають святими
кадиров кацапів робить святими - в чечні голову відрізав солдатіку і готово
орда - фулі - нічого святого.
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25.08.2024 20:33 Відповісти


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25.08.2024 20:39 Відповісти
Тепер в Росії зовсім інші Романови. Замість Миколи 2.0 треба вставити портрет Романа Абрамовича. А вся багаточисленна сімейка Романа- це нові російські Романови. " Вперёд за царя Пуйла, за Романових!"- ось нові кричалки для навіжених прихильників Пуйла.
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25.08.2024 23:38 Відповісти
У ссср був імідж дебіла з ядерною дубинкою. От і весь вплив.
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25.08.2024 18:29 Відповісти
ссовок мав вплив на пів Європи аж до Берлінського муру
на Кубу на Вьетнам, Корею,...
скоріше мова йде про саме про це
Але совок - це комуністичні ідеї справедливості, рівенства, братсва у всьому світі.
росія ж - це КАПІТІЛІСТИЧНА новостворена у 1992 році федерація - при капіталізмі є лише один принцип - грабуй награблене.
росія до ссср ніякого відношення не має.
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25.08.2024 19:09 Відповісти
прошу розповісти більш докладно про "комуністичні ідеї справедливості, рівенства, братсва" в срср зокрема по відношенню до українців, кримських татар, казахів, інгушів, чеченців інших знищених гголодоморами-геноцидами, депортаціями народів цієї червоної імперії зла і тюрми народів !!!
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25.08.2024 19:13 Відповісти
в совку пропагували ці їдеї? пропагували.
реалізація цих ідей була огидною - з цим згідний.
мова ж йде про те які ідеї пропагує ліліпутінська буферна ********* та її свора?
"справедливості? рівенства? братства?" - НІ
ліліпутін пропагує ідеї лиде хітлера та хебельса
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25.08.2024 19:53 Відповісти
Як і до Київської Русі немає відношення. Країна з фальшивим минулим. Тому і бісяться орки. Дупою розуміють, що їм в Історії місця нема.
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25.08.2024 19:48 Відповісти
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25.08.2024 19:57 Відповісти
що ти, що ***** два совки
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25.08.2024 18:29 Відповісти
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25.08.2024 19:06 Відповісти
Піонер Вава, пішов у #опу.
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25.08.2024 19:22 Відповісти
чекаємо заяви ЗЕ щодо бородатого посіпаки який накивав п"ятами з України
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25.08.2024 18:30 Відповісти
Завелика честь. По ньому ДБР має заяви робити.
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25.08.2024 18:38 Відповісти
Так, це перший президент України, який відповідає тільки за відосики, але звинувачує всіх попередніх у всіх можливих гріхах
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25.08.2024 18:43 Відповісти
Честь...? В кого?
Мова про відповідальність (але вона десь там же де й честь).
Зеленський привів цього мудака у нардепи, як й Дубинського, Бужанського, Шевченка, Арахамію (який не мав права бути нардепом) та інших "ЗП Саньків".
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25.08.2024 18:44 Відповісти
йому нах не потрібний новий совок.чого не скажеш про Україну
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25.08.2024 18:32 Відповісти
Як і ти наркєт свій рейтинг
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25.08.2024 18:33 Відповісти
Який там вплив ? Тюрма народів , світ радше остерігався цих довбнів ніж вони мали авторитет
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25.08.2024 18:34 Відповісти
Зелёный мальчик в розовых штанишках- капитан очевидность. Хэллоу, кэп!
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25.08.2024 18:37 Відповісти
Це кольори національного одягу в Румунії?
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25.08.2024 18:39 Відповісти
Решил блеснуть "ослоумием"?
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25.08.2024 18:40 Відповісти
Зеле не подняться выше 95 Квартала..(((
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25.08.2024 18:42 Відповісти
- Вова, скільки буде два помножити на два?
- Чотирі?.
- А якщо п'ять..
- Ха, я й так знав що п'ять, просто вирішив пожартувати.
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25.08.2024 18:48 Відповісти
Союз мав якісь принципи, хоч і іпануті. А це ж гопота...
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25.08.2024 18:55 Відповісти
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25.08.2024 20:01 Відповісти
Так він вплив Росії , проявив на сході , в Криму , Донецьку…в 14….де бабки, українські танки зупиняли і кричали Росія ,… Росія …Чому в нього це получило я , це запитання до української влади , і до населення тих легіонів… на що вони повелися? На скільки вони були адекватні?
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25.08.2024 18:55 Відповісти
СРСР- мав відносну повагу через участь у коаліції, росія зараз гуртує навколо себе зло, про яке "повертання поваги" він каже, який спічрайтер йому це написав
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25.08.2024 19:06 Відповісти
яке зло ? Китай Індія Бразилія...
ніхто ніколи совок не поважав, одні боялись так, інші чекали на зерно зброю та гроші так, але це не повага.
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25.08.2024 19:10 Відповісти
Про кндр, іран з хезболлою і хамасом не чули
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25.08.2024 19:15 Відповісти
ну чого ж не чув, а ще вся азія, крім тайваню та пакистану весь близький схід, крім Ізраїлю, практично вся Африка...
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25.08.2024 20:16 Відповісти
"Українська армія, маленькою чисельністю, вже заходить у 2 області, і він нічого не може зробити 20 днів, нічого"

- росіяни зараз з тією ж швидкістю беруть Донеччину. Тільки якщо курськ - це болота й нікому не потрібні землі, то Покровськ - ворота Донбасу, клондайк копалин та вхід до Запоріжжя та Дніпра. Але що я тут розпинаюсь, 73% все одно волають "Суджа наша".
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25.08.2024 19:29 Відповісти
А вся проблема в тому що після Другої світової комунізм не був покараний разом з нацизмом.
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25.08.2024 19:33 Відповісти
Про що наш "презЕдент" щиро жалкує)
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25.08.2024 21:12 Відповісти
Комунячий людоедский совок хрустел костями половины мира и де он? Шо там за вонючую ********* говорить. Вывод: сдох совок комунячий, сдохнет ********* путинячья.
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26.08.2024 03:02 Відповісти
 
 