Хотели возродить СССР: СБУ разоблачила в 8 областях неокоммунистические ячейки, их курировали из РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В восьми областях Украины разоблачены неокоммунистические ячейки, которые по заданию РФ должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, восемь пособников РФ были разоблачены в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Чем они занимались?
Задачей фигурантов было создание ячеек сторонников советского союза в своих областях и впоследствии использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах.
"Установлено, что они действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга", - отметили в СБУ.
Участники создали собственные каналы в Telegram и TikTok, где подыскивали единомышленников для вступления в так называемый "оргкомитет УССР".
Также в сети они распространяли советскую символику, агитировали к созданию партийных "ячеек" и призывали игнорировать украинское законодательство.
Фигуранты были идеологическими сторонниками рашизма, которые ожидали полной оккупации Украины.
Лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины.
Во время обысков в домах фигурантов были изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения кремлевской пропаганды.
Восьмерым организаторам ячеек сообщено о подозрении по:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
- чч. 1, 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершенные организованной группой с использованием средств массовой информации);
- чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
А "члєнам і члєніхам" тих організацій щось повідомлено?
.
НІ БЛІН ці сволочі хочуть пекло для всіх
А отакі висередки фсбшників, московської агентури-коригувальників в Україні, щоденно шкодять національній безпеці України!!
Таке лайно *********** в Україні, підлягає знищенню!! Але ж Оманські вертухаї, системно спасають вагнерівців та беркутню!!
Міграційна Східна наволоч, чи своя, вирощена?
Меча і Оралабухла і кацапського хлебтала.