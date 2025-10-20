Хотели возродить СССР: СБУ разоблачила в 8 областях неокоммунистические ячейки, их курировали из РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В восьми областях Украины разоблачены неокоммунистические ячейки, которые по заданию РФ должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, восемь пособников РФ были разоблачены в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Чем они занимались?

Задачей фигурантов было создание ячеек сторонников советского союза в своих областях и впоследствии использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах.

"Установлено, что они действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга", - отметили в СБУ.

Читайте также: Советник Путина Кобяков оправдал войну "существованием СССР". МИД Украины отверг "бессмысленные юридические фантазии"

Участники создали собственные каналы в Telegram и TikTok, где подыскивали единомышленников для вступления в так называемый "оргкомитет УССР".

Также в сети они распространяли советскую символику, агитировали к созданию партийных "ячеек" и призывали игнорировать украинское законодательство.

Фигуранты были идеологическими сторонниками рашизма, которые ожидали полной оккупации Украины.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины.

Во время обысков в домах фигурантов были изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения кремлевской пропаганды.

Также читайте: Путину не удастся вернуть то влияние, которое имел СССР в мире, - Зеленский

Восьмерым организаторам ячеек сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершенные организованной группой с использованием средств массовой информации);

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ



