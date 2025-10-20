РУС
2 834 50

Хотели возродить СССР: СБУ разоблачила в 8 областях неокоммунистические ячейки, их курировали из РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В восьми областях Украины разоблачены неокоммунистические ячейки, которые по заданию РФ должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, восемь пособников РФ были разоблачены в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Чем они занимались?

Задачей фигурантов было создание ячеек сторонников советского союза в своих областях и впоследствии использовать это ядро для расшатывания ситуации на местах.

"Установлено, что они действовали под кураторством преподавателя кафедры военно-морской академии из Санкт-Петербурга", - отметили в СБУ.

Читайте также: Советник Путина Кобяков оправдал войну "существованием СССР". МИД Украины отверг "бессмысленные юридические фантазии"

Участники создали собственные каналы в Telegram и TikTok, где подыскивали единомышленников для вступления  в так называемый "оргкомитет УССР".

Также в сети они распространяли советскую символику, агитировали к созданию партийных "ячеек" и призывали игнорировать украинское законодательство.

Фигуранты были идеологическими сторонниками рашизма, которые ожидали полной оккупации Украины.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины.

Во время обысков в домах фигурантов были изъяты смартфоны и компьютерная техника, которую они использовали для распространения кремлевской пропаганды.

Также читайте: Путину не удастся вернуть то влияние, которое имел СССР в мире, - Зеленский

Восьмерым организаторам ячеек сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
  • чч. 1, 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, совершенные организованной группой с использованием средств массовой информации);
  • чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: 

Киевская область (4409) Николаевская область (2227) Одесская область (3904) СБУ (20531) СССР (816) Ивано-Франковская область (960) Закарпатская область (2696) Харьковская область (1744) Черкасская область (142) Черновицкая область (77)
Топ комментарии
+12
ГОСПОДИ...чому всі хто хочуть в СССР просто не відрубають собі інтернет, почнуть носити 1 комплект одягу на 3 роки і не почнуть їсти один хліб з кефіром та ковбасу без мяса але з паперу.

НІ БЛІН ці сволочі хочуть пекло для всіх
20.10.2025 13:20 Ответить
+8
Комуняку на гілляку!!!!
20.10.2025 13:16 Ответить
+7
"Вісьмом організаторам осередків повідомлено про підозру..." Джерело: https://censor.net/ua/p3580615
А "члєнам і члєніхам" тих організацій щось повідомлено?
20.10.2025 13:18 Ответить
Комуняку на гілляку!!!!
20.10.2025 13:16 Ответить
"Вісьмом організаторам осередків повідомлено про підозру..." Джерело: https://censor.net/ua/p3580615
А "члєнам і члєніхам" тих організацій щось повідомлено?
20.10.2025 13:18 Ответить
Так всіх вісьмох членів одразу і затримали
20.10.2025 13:55 Ответить
Він мав на увазі членів їх сімей!!! Як вони займалися цією пропагандою так і їхні родини їх напевно підтримували, а ще і знайомі!!!
20.10.2025 14:20 Ответить
Напевно всі совкодрочери є кацапами. Або манкуртами-космополітами.
20.10.2025 13:19 Ответить
Знайомий розказував колись, що його сусід, кацап, відставний майор, якось "по-п"яні", проляпався, чому він за відродження СРСР: "При Саюзе мы, "русские", были главными... И ни адин "чернажопый" или узкаплёначный" и пикнуть, пратив нас, не мог...".
20.10.2025 13:55 Ответить
Якась фігня-та в нас всі пенси плачуть за совітами...Тай і серед молоді багато мрійників хочуть взад.
20.10.2025 13:20 Ответить
"Пенси плачуть" не за "совітами", а за пенсіями на які "за совітів" могли прожити на старості в стабільній економічній ситуації. Їх орієнтували з дитинства на соціальні гарантії від держави і нещадно грабували - зарплату на руки вони отримували лише 7 копійок з заробленого карбованця. Такого рівня експлуатації людство взагалі до комуністів не знало. Навіть раб в Древньому Римі обходився власнику в 16% від того прибутку який власнику приносив...
20.10.2025 13:29 Ответить
Сересер забезпечував гарантовану бідність

.
20.10.2025 13:43 Ответить
Ні.
20.10.2025 14:05 Ответить
Поясни, чому ні!!
20.10.2025 14:22 Ответить
Ну не всі " пенси", я з дитинства ненавидів совок, я в комсомол вступав в мореходці, бо інакше не получив би паспорт моряка!!! Таких як я було дуже багато, тож не кажи за всіх!!!
20.10.2025 14:25 Ответить
ГОСПОДИ...чому всі хто хочуть в СССР просто не відрубають собі інтернет, почнуть носити 1 комплект одягу на 3 роки і не почнуть їсти один хліб з кефіром та ковбасу без мяса але з паперу.

НІ БЛІН ці сволочі хочуть пекло для всіх
20.10.2025 13:20 Ответить
100% 👍
20.10.2025 14:19 Ответить
Ну ті які за РФ - ці ідейні чи за гроші. Але ті шо за СРСР - ті вже клієнти дурки явні)
20.10.2025 13:23 Ответить
Курви
20.10.2025 13:23 Ответить
то не осередки, то висередки.
20.10.2025 13:23 Ответить
Довбані свЄдЄтьЄлі совка! Ссуки не розуміють, що народи совка були насильно зігнані як і імперія яка рухнула в 1917-му. Ламали через коліно всі народи, мільйони людей загинули, мільйони заморені голодом, мільйони закатовані в буцугаргях та концтаборах! За 74 роки існування совка, життя більш-менш у людей було відносно сите та спокійне десь років 10. Все решта війни, репресії, злидні.
20.10.2025 13:24 Ответить
За існування совдепії члєніна-сраліна тільки в концтаборах ГУЛАГУ і КардЛАГу, було 60 млн населення совдепії!! А стільки убито та помергло, то це ******* засекречено, до 2045 року!
А отакі висередки фсбшників, московської агентури-коригувальників в Україні, щоденно шкодять національній безпеці України!!
Таке лайно *********** в Україні, підлягає знищенню!! Але ж Оманські вертухаї, системно спасають вагнерівців та беркутню!!
20.10.2025 13:44 Ответить
Ну про гулаги вскрили під самий розпал совку, десь від 30, до 40 млн., людей було знищено, а от від кукурузника до розпаду совка не відомо, бо в цей час йшло все волнами!!!
20.10.2025 14:31 Ответить
У моєму рідному селі на Полтавщині на кладовищі є могили "борців за владу рад". Там там жодного кацапа нема. Всі прізвища місцеві: Писаренко, Давиденко, Канюка, Шинкаренко... Їхні нащадки й нині живуть у селі.
20.10.2025 13:49 Ответить
Мій дід теж родом з Полтавщини. У мене навіть, дякувати йому, зберігся навіть папірець, схожий на пергаментний папір на якому олівцем написано, що у нього забрали коня, корову, воза, плуги, борони, навіть два мішки буряків і ще щось не пам'ятаю. А бабуся розповідала, що вони жили (зажиточно це вона так казала) і прийшлось виходити заміж за мого діда бо той став бідняком, щоб хоч щось їхній родині комуняки залишили бо в сім'ї було багато маленьких дітей і їх треба було годувати. Але вони прожили все життя разом. Я навіть хатинку, правда вже давненько купив у тому селі куди літом приїжджаю, а зимою сусіди наглядають. Люблю літом в селі відпочивати...
20.10.2025 14:05 Ответить
Грицько, все вони розуміють, і бажають повернутися в ті часи коли вони отримували насолоду та кайф від катувань та вбивств " інакомислящіх", це істоти які жили і живуть насолоджуючись стражданнями людства.
20.10.2025 13:51 Ответить
Пройдіться по колишнім військовим містечкам - там тієї кацапської офіцерні і прапорів на пенсії ще повно, на расею-матушку зовсім не збираються, тут будуть паскудити
20.10.2025 14:01 Ответить
Вони є скрізь, в мене теща комсомолка.
20.10.2025 14:33 Ответить
Івано-Франківська, Чернівецька - Як?!
Міграційна Східна наволоч, чи своя, вирощена?
20.10.2025 13:25 Ответить
Подивіться на їхні оселі. Там совок не тільки в голові. Їм подобається жити в "совьєтьському ремонті". Мабуть, вони й черги шукають, щоб постояти "как когдато, когда погода біла другая, зіми суровєє, а трава зеленєє". Тьфу, пи пи пи пи....
20.10.2025 13:26 Ответить
А цілий відкритий обком кпрс, який називається упц мп, СБУ виявити не в змозі?
20.10.2025 13:27 Ответить
До 10 років? Це означає, що, найімовірніше, дадуть менше. А відсидять рочків 5. І щось я статті за державну зраду не бачив.
20.10.2025 13:30 Ответить
Совкодрочерам - скріпні 10 років розстрілу через повішення без права переписки.
20.10.2025 13:31 Ответить
всю комуняцьку погань треба розстрілювати на місці. Скільки поколінь даремно втратили життя за 80 років, ненавиджу червону мразоту. Всіх ВБИВАТИ!
20.10.2025 13:38 Ответить
А хто ж тодi буде свiй голос вiддавати зебiлам? Правда тих комуняк херпоймi... Вже матюкають того зебiла, а в телевiзр дають йому дулi.
20.10.2025 13:45 Ответить
Останне фото, на якому зображено саавецьку пропагандиню... Тiтс пупка сягае у жирноi свинi.
20.10.2025 13:39 Ответить
Вислати нахрен в рашку
20.10.2025 13:39 Ответить
молодогврдейці блін, юні підпільники
20.10.2025 13:43 Ответить
Союз Меча і Орала бухла і кацапського хлебтала.
20.10.2025 13:51 Ответить
У нас в громаді святкували за бюджетні кошти звільнення селищ від німецьких окупантів і на це не звертають увагу правоохоронці. одні окупанти виганяли інших окупантів і це святкують нащадки окупантів які опанували громаду
20.10.2025 13:56 Ответить
А нахрєна їbальники блюрити? , - "на доску пазора", як в їх "свєтлам будущім" було, а потім до сибіру - "гражданє украінци" там теж "вкаливалі" на той "камунізм". Піdарок сіманенка щось не допрацьовує , як куратор із "підрограда".
20.10.2025 13:57 Ответить
Комуняків на гілляку!
20.10.2025 14:09 Ответить
Усю цю кацапоморду пропідороську мерзоту, сепаратистів та колоборантів треба ВОГНЕМ випалювати та труїти на УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ, до останнього мацкаля...!!!
20.10.2025 14:18 Ответить
Оця жіночка в жовтій ночнушкі-класична совєтська женщіна )
20.10.2025 14:27 Ответить
 
 