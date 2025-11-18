Собирал данные для прорыва обороны на Харьковщине: задержан информатор РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ задержала в Харьковской области еще одного российского информатора - им оказался 62-летний житель Изюма, помогавший российскому военному руководству готовить наступление на регион.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Чем занимался мужчина?
По заданию оккупантов мужчина отслеживал и передавал геолокации украинских войск на важном направлении обороны. Россию интересовали запасные командные пункты, укрепрайоны, склады с боеприпасами и топливом, а также артиллерийские позиции ВСУ. На основании переданных координат враг планировал наносить удары боевыми дронами и управляемыми авиабомбами и определять маршруты для наземных атак.
С оккупантами информатор контактировал через анонимный чат в мессенджере, где отправлял картографические обозначения потенциальных "целей". По данным следствия, российские спецслужбы обратили на него внимание после его антиукраинских комментариев в телеграме. Мужчина обходил город и окрестности, фиксировал позиции Сил обороны и обобщал материалы для передачи врагу.
Обыски
Во время обысков СБУ изъяла телефон с доказательствами сотрудничества с РФ. Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК. Он под стражей без права залога и может получить до 8 лет тюремного заключения.
