Збирав дані для прориву оборони на Харківщині: затримано інформатора РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала на Харківщині ще одного російського інформатора - ним виявився 62-річний мешканець Ізюма, який допомагав російському військовому керівництву готувати наступ на регіон.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Що робив чоловік?

За завданням окупантів чоловік відстежував і передавав геолокації українських військ на важливому напрямку оборони. Росію цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з боєприпасами та пальним, а також артилерійські позиції ЗСУ. На підставі переданих координат ворог планував завдати ударів бойовими дронами й керованими авіабомбами та визначати маршрути для наземних атак.

З окупантами інформатор контактував через анонімний чат у месенджері, де надсилав картографічні позначення потенційних "цілей". За даними слідства, російські спецслужби звернули на нього увагу після його антиукраїнських коментарів у телеграмі. Чоловік обходив місто та околиці, фіксував позиції Сил оборони й узагальнював матеріали для передачі ворогу.

Обшуки

Під час обшуків СБУ вилучила телефон із доказами співпраці з РФ. Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Він перебуває під вартою без права застави та може отримати до 8 років ув’язнення.

Чергова савкова смердюча відрижка...
18.11.2025 10:29 Відповісти
Мабуть, як і отих кабміндічів, СБУ буде супроводжувати його для втечі за кордон, на ВІП-лімузинах?? Схема у зеленського з єрмаком, напрацьована ж?!?
18.11.2025 10:39 Відповісти
При затриманні чинив збройрий опір був вбитий і все ні суда ні адвокатів ні правозахистників а хата згоріла
18.11.2025 12:49 Відповісти
Сволота! Рити оборонні споруди, нехер не нарах лежати..... Та дієту, щоб пузо трохи прибрати.
18.11.2025 13:19 Відповісти
І що тепер цього кабана українці будуть годувати 15 років? Яка несправедливість.
18.11.2025 16:54 Відповісти
 
 