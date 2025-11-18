Збирав дані для прориву оборони на Харківщині: затримано інформатора РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала на Харківщині ще одного російського інформатора - ним виявився 62-річний мешканець Ізюма, який допомагав російському військовому керівництву готувати наступ на регіон.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що робив чоловік?

За завданням окупантів чоловік відстежував і передавав геолокації українських військ на важливому напрямку оборони. Росію цікавили запасні командні пункти, укріпрайони, склади з боєприпасами та пальним, а також артилерійські позиції ЗСУ. На підставі переданих координат ворог планував завдати ударів бойовими дронами й керованими авіабомбами та визначати маршрути для наземних атак.

З окупантами інформатор контактував через анонімний чат у месенджері, де надсилав картографічні позначення потенційних "цілей". За даними слідства, російські спецслужби звернули на нього увагу після його антиукраїнських коментарів у телеграмі. Чоловік обходив місто та околиці, фіксував позиції Сил оборони й узагальнював матеріали для передачі ворогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила ще одного колаборанта, який охороняв російську тюрму під час окупації Херсона. ФОТО

Обшуки

Під час обшуків СБУ вилучила телефон із доказами співпраці з РФ. Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Він перебуває під вартою без права застави та може отримати до 8 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено зрадницю, яка разом із братом-агентом РФ коригувала удари по Силах оборони на Донеччині, - СБУ