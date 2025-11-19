Тепловая сеть повреждена в Тернополе. Без отопления дома и несколько детских садов

В Тернополе в результате вражеской атаки повреждены элементы тепловой сети.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за вражеских ударов повреждены элементы тепловой сети на улице Киевской. Поэтому временно приостановлены работы котельной на улице Киевской и подача тепла в домах на улицах Василия Стуса, Сергея Королева и 15 Апреля. Без отопления также несколько детских садов.

Прогнозы по восстановлению

Коммунальные службы ожидают доступа к местам аварий. Как только получат - начнут работы по восстановлению.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг атаковалракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.

Была угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.

