Тепловая сеть повреждена в Тернополе. Без отопления дома и несколько детских садов
В Тернополе в результате вражеской атаки повреждены элементы тепловой сети.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за вражеских ударов повреждены элементы тепловой сети на улице Киевской. Поэтому временно приостановлены работы котельной на улице Киевской и подача тепла в домах на улицах Василия Стуса, Сергея Королева и 15 Апреля. Без отопления также несколько детских садов.
Прогнозы по восстановлению
Коммунальные службы ожидают доступа к местам аварий. Как только получат - начнут работы по восстановлению.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг атаковалракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.
- Была угроза для Львова.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
- По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.
