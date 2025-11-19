РУС
Канцлер Германии Мерц пообещал сделать "все возможное" для защиты Украины от российских обстрелов

Мерц - о поддержке Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на ночной обстрел гражданской инфраструктуры Украины, заверив, что сделает все возможное для поддержки противовоздушной обороны страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он назвал атаки России "террористической войной" против мирных граждан.

"Сделаем все возможное" для Украины

Немецкий канцлер подчеркнул, что нынешняя интенсивность ракетных ударов "уже не имеет ничего общего с военными целями" и заявил, что Берлин продолжит поддерживать Украину в обороне воздушного пространства:

"Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы поддержать противовоздушную оборону Украины".

Фридрих Мерц также подчеркнул, что Германия не может игнорировать угрозу для гражданского населения и должна взять на себя активную роль в защите Украины. В то же время он призвал международных партнеров сплотиться и работать над усилением обороноспособности Украины.

Немецкое правительство уже демонстрирует практические шаги помощи: под руководством Мерца даже возможны поставки дальнобойного оружия для украинских сил, что может изменить баланс сил. Канцлер также отметил, что дипломатические инструменты уже исчерпаны, если Кремль продолжает выбирать войну над миром.

Обстрел 19 ноября

А що він може ?
Тауруси все одно не дасть
20.11.2025 00:06 Ответить
а якщо і дасть - то не таурусам
20.11.2025 00:19 Ответить
Мерц - де Тауруси?
20.11.2025 00:17 Ответить
То давайте вже курво тауруси !
20.11.2025 00:24 Ответить
щоб вимагати тауруси украхнці мають зробити неможливтм таке ганебне явиле, як двушка на мацкву, а не волати мнєвсядалдни на цензорі... а поки сидимо без світла вівці смєтуни і мовчимо про міньдіча
20.11.2025 00:37 Ответить
 
 