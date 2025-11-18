Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие и просит НАТО усилить свою ПВО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой усилить противовоздушную оборону страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время рабочего ужина стороны обсудили сотрудничество Словацкой Республики с НАТО и ситуацию в Украине.
Дискуссия об обороне и военных расходах
По словам словацкого правительства, Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право определять темп и структуру своих военных расходов. Он также попросил Рютте усилить противовоздушную оборону страны, чтобы гарантировать безопасность граждан.
Также Фицо повторил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь".
