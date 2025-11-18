РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7085 посетителей онлайн
Новости Фицо не хочет помогать Украине
1 158 12

Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие и просит НАТО усилить свою ПВО

Фицо попросил НАТО усилить противовоздушную оборону Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой усилить противовоздушную оборону страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время рабочего ужина стороны обсудили сотрудничество Словацкой Республики с НАТО и ситуацию в Украине.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дискуссия об обороне и военных расходах

По словам словацкого правительства, Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право определять темп и структуру своих военных расходов. Он также попросил Рютте усилить противовоздушную оборону страны, чтобы гарантировать безопасность граждан.

Также Фицо повторил, что Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь".

Читайте также: Украина и Словакия собираются запустить новые международные железнодорожные маршруты

Ранее мы сообщали:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания передает Украине 40 ракет для систем ПВО Iris-T

Автор: 

ПВО (3265) Словакия (1093) Фицо Роберт (251)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
під час другої світової ці виродки разом з циганами мадярами воювали на боці нацистів! історія повторюється!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:28 Ответить
+3
фіца, дуй в ростов
показать весь комментарий
18.11.2025 22:32 Ответить
+3
а кому вже потрібна ваша Сюзана ?

коли у нас є своя Богдана

.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
під час другої світової ці виродки разом з циганами мадярами воювали на боці нацистів! історія повторюється!
показать весь комментарий
18.11.2025 22:28 Ответить
Історія завжди була циклічною. Щоб були зроблені висновки..але ніт, людство по граблям ходить..
показать весь комментарий
18.11.2025 22:35 Ответить
На соїй хвилі - дуже упоротий чел - але ж люди вибрали
показать весь комментарий
18.11.2025 22:31 Ответить
фіца, дуй в ростов
показать весь комментарий
18.11.2025 22:32 Ответить
Недобіток
показать весь комментарий
18.11.2025 22:34 Ответить
Как военный траты, так суверенное право, а как ПВО, Рютте спаси паманги)) Ну так и прикрывая свое воздушное пространство суверенным правом.)
показать весь комментарий
18.11.2025 22:35 Ответить
а кому вже потрібна ваша Сюзана ?

коли у нас є своя Богдана

.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:38 Ответить
То на хіба посилювати ПВО своватчини?
Не бачу причин для хвилювання-путлєр друг фіцо.
Чи ніт?
показать весь комментарий
18.11.2025 22:40 Ответить
доповню-тут маневр на просто розтягнення засобів.
Більше засобів ПВО на захисті словатчини=менше засобів ПВО на захисті ЄС і України.
Цей підор повинен пізнати "велике кранування".
показать весь комментарий
18.11.2025 22:43 Ответить
Словаччина поставляла і надалі поставлятиме Україні летальну зброю на комерційній основі.

В Словаччині при владі ''світлофорна'' коаліція - партія Фіцо не має однопартійної більшості.
А Фіцо терендить усіляку дурню - мабуть так пробує відробляти гроші *****.
показать весь комментарий
18.11.2025 22:47 Ответить
От кого?
От своего друга вовы или от орбана?
показать весь комментарий
18.11.2025 22:48 Ответить
Один вопрос - неужели в Словакии так дорого походить в тир потренироваться?
показать весь комментарий
18.11.2025 23:04 Ответить
 
 