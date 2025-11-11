Україна та Словаччина збираються запустити нові міжнародні залізничні маршрути

Україна та Словаччина продовжують роботу над запуском нових міжнародних залізничних маршрутів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Балеста за результатами зустрічі з делегацією Словаччини в рамках діалогу високого рівня між Україною та Європейським Союзом.

Зокрема, йдеться про такі маршрути:

новий нічний поїзд до Праги через Словаччину,

дві пари денних поїздів Кошице – Ужгород.

Окрім того, сторони обговорили можливість зменшення часу прикордонних і митних процедур. Україна запропонувала Словаччині провести спільний аналіз ефективності роботи контрольних служб і розглянути можливість збільшення кількості персоналу.

Окремо йшлося про можливість передачі Україні частини виведених з експлуатації словацьких електровозів. Це дозволить Україні мати власну локомотивну тягу на новозбудованій колії європейського стандарту Чоп-Ужгород (1435 мм). Локомотиви будуть використовуватись виключно в Україні.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 73,5 млн євро грантового фінансування для першого етапу будівництва європейської колії від Львова до польського кордону (1435 мм) у межах програми ЄС "Механізм сполучення Європи" (Connecting Europe Facility – CEF).

До того повідомлялося, у вересні 2025 року в рамках програми CEF було відкрито дільницю євроколії Чоп-Ужгород.