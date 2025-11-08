Словакия не поддержит использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, - Фицо

Словакия не намерена поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы в Украине", - сказал глава правительства Словакии.

Фицо угрожал заблокировать санкции

Ранее Фицо уже угрожал заблокировать санкции против России, но в итоге согласился, получив дополнительные уступки.

Однако он категорически отказался от конфискации российских активов для финансирования Украины.

"Мы хотим прекратить войну или просто ее разжигаем? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Что это значит? Что война продлится как минимум еще два года", - заявил премьер Словакии.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

