Словакия не поддержит использование замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, - Фицо

Фицо заявил, что Братислава против использования замороженных активов РФ на оружие для Украины

Словакия не намерена поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Словакия не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых схемах по изъятию замороженных активов, если эти средства будут потрачены на военные расходы в Украине", - сказал глава правительства Словакии.

Фицо угрожал заблокировать санкции

Ранее Фицо уже угрожал заблокировать санкции против России, но в итоге согласился, получив дополнительные уступки.

Однако он категорически отказался от конфискации российских активов для финансирования Украины.

"Мы хотим прекратить войну или просто ее разжигаем? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Что это значит? Что война продлится как минимум еще два года", - заявил премьер Словакии.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Словакия (1090) Фицо Роберт (249) замороженные активы (403)
Топ комментарии
+9
Тому що до влади прийшли потомки тіх хто працював на кдб.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:11 Ответить
+7
Чому всі країни колишнього варшавського договору такі передасти?
показать весь комментарий
08.11.2025 19:01 Ответить
+6
Не Словаччина, а дірявий підар фіца.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому всі країни колишнього варшавського договору такі передасти?
показать весь комментарий
08.11.2025 19:01 Ответить
Тому що до влади прийшли потомки тіх хто працював на кдб.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:11 Ответить
А вони захопили владу, чи може їх хтось туди обрав?
показать весь комментарий
08.11.2025 19:15 Ответить
Тому що півстоліття їх СРСР ростило... Вся та "еліта", що зараз керує країнами колишнього "соцтабору" , вирощувалася "комсомолом" та іншими подібними організаціями... А як там "відбирали" - сам знаєш...
показать весь комментарий
08.11.2025 19:16 Ответить
А до цього часу мабуть правили нащадки Габсбургів.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:40 Ответить
А до того правили люди, виховані УНІВЕРСИТЕТАМИ Габсбургів... Тобто, чехи і словаки, що народилися в часи імперії, отримали освіту в учбових закладах Австро-Угорської імперії, і створили незалежну Чехословацьку республіку...
Твоя "шпилька" - ТУПА...
показать весь комментарий
08.11.2025 19:45 Ответить
І в 1990-і роки правили саме вони? Дякую, зрозумів.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:49 Ответить
Не Словаччина, а дірявий підар фіца.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:01 Ответить
Це так, бо звідки ху.....ло буде фріцо гроші давати
показать весь комментарий
08.11.2025 19:09 Ответить
Достатньо було написати: "В Словаччині без змін".
показать весь комментарий
08.11.2025 19:12 Ответить
А от Україна активно підтримує подальше постачання роснафтою Фіцу.Орбана а тепер і Бабіша....Таке враження,що Слуги там мають нормальні відкати...
показать весь комментарий
08.11.2025 19:20 Ответить
Вирішує не Словаччина з Фіцо.
Попросту,можуть розікрати ці активи, якщо би враз і перечислили.
Активи на паузі, цілком може бути,що тримають на відбудову після війни,типу плану "Маршалла".
показать весь комментарий
08.11.2025 19:24 Ответить
Правильно і роблять. Цій банді гроши давати, розкрадуть.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:25 Ответить
Досить вже про допомогу Україні запитувати у таких мерзот як орбан або фіцо згадайте другу світову ці дві країни воювали на боці гітлера хіба щось змінилося? Тепер вони підтримують путлера такого ж диктатора здичавілого.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:30 Ответить
Розх..ячити той газонафтопровід нах.й.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:33 Ответить
Словаччина і в другій світовій недуже була проти (
показать весь комментарий
08.11.2025 19:40 Ответить
https://youtube.com/shorts/I6sh2iCwEPQ?si=jGNxYHsy17NYOlIV
показать весь комментарий
08.11.2025 19:46 Ответить
 
 