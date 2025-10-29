РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11166 посетителей онлайн
Новости Закупка оружия в США Программа PURL
1 137 13

Словакия не даст "ни цента" на финансирование расходов для военной поддержки Украины, - Фицо

Роберт Фицо

Словакия не планирует финансировать инициативу ЕС и НАТО по закупке оружия в США и дальнейшей передаче его Украине через механизм PURL.

Об этом заявил премьер страны Роберт Фицо, цитирует словацкий Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

Словакия не будет помогать через PURL

"Я не подпишу никаких гарантий по финансированию Украины, касающихся военных расходов в 2026 и 2027 годах. Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины", - сказал Фицо.

Он считает бессмысленным, что "Европа на европейские деньги закупает в США вооружение и затем передает его Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США прогнозируют дополнительные $2 млрд для поставок оружия Украине через PURL

Помощь Украине

Словацкий премьер заявил, что его страна не внесет "ни цента" на финансирование расходов для военной помощи Украине.

"Если кто-то хочет приобрести у нас боеприпасы или вооружение, пожалуйста, покупайте, но сами мы никому ничего не дадим. Если бы мы были более солидарны между собой в ЕС, то продвигали бы совместно продукцию, которая полезна для всего ЕС, и мы бы могли сэкономить много денег", - добавил Фицо.

Читайте также: Фицо против использования замороженных активов РФ для поддержки Украины

Что такое программа PURL?

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

  • Первый пакет программы по закупке вооружения для Киева профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн дол., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн дол., третий - Германия на 500 млн дол. Четвертый - на 500 млн дол. - объявила Канада.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

оружие (10516) Словакия (1088) США (28190) Фицо Роберт (248)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Здохни,дірява фіца.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:05 Ответить
+4
цю істоту потрібно ігнорувати в нашому просторі а в реалі просто знищити ( беріть у приклад моссад чи простий кгб)
показать весь комментарий
29.10.2025 21:08 Ответить
+3
ну непогано так гнида свириденко з'їздила в турне..

це вже zельона перемога чи ще ні ?

показать весь комментарий
29.10.2025 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здохни,дірява фіца.
показать весь комментарий
29.10.2025 21:05 Ответить
ну непогано так гнида свириденко з'їздила в турне..

це вже zельона перемога чи ще ні ?

показать весь комментарий
29.10.2025 21:06 Ответить
"Тривають спільні консультації урядів України та Словацької Республіки у Кошицях. Вдячна Премʼєру Роберту Фіцо за прийом. Продовжуємо конструктивний українсько-словацький діалог та співпрацю на практичних рівнях", - написала прем'єр.

неуйовий такий собі конструктив )))
показать весь комментарий
29.10.2025 21:08 Ответить
Конструктив же - відкрили школу і пофоткались
Для дітей українських громадян, які проживають у Словаччині, відкриють українську державну школу у Братиславі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3580299
показать весь комментарий
29.10.2025 21:25 Ответить
фіцо і єрмаківська фіцулька!
показать весь комментарий
29.10.2025 21:24 Ответить
цю істоту потрібно ігнорувати в нашому просторі а в реалі просто знищити ( беріть у приклад моссад чи простий кгб)
показать весь комментарий
29.10.2025 21:08 Ответить
Цент - це ***** - ні шагу - в сторону України
показать весь комментарий
29.10.2025 21:08 Ответить
вороги України мають гинути незалежно від статусу
показать весь комментарий
29.10.2025 21:10 Ответить
А чи є у фіци той цент? Чи може фіца сам на подсосє сидить у ЄС та НАТО з тими центами?
показать весь комментарий
29.10.2025 21:12 Ответить
Ми вже перекрили їм Дружбу в знак подяки?
показать весь комментарий
29.10.2025 21:13 Ответить
Звісно , що ні
показать весь комментарий
29.10.2025 21:22 Ответить
Дірявий, недострелений фіцик, в українців дуже хороша пам'ять. Тобі ***** все нагадаємо коли прийде час...
показать весь комментарий
29.10.2025 21:17 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2025 21:29 Ответить
 
 