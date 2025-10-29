Словакия не даст "ни цента" на финансирование расходов для военной поддержки Украины, - Фицо

Словакия не планирует финансировать инициативу ЕС и НАТО по закупке оружия в США и дальнейшей передаче его Украине через механизм PURL.

Об этом заявил премьер страны Роберт Фицо, цитирует словацкий Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

Словакия не будет помогать через PURL

"Я не подпишу никаких гарантий по финансированию Украины, касающихся военных расходов в 2026 и 2027 годах. Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины", - сказал Фицо.

Он считает бессмысленным, что "Европа на европейские деньги закупает в США вооружение и затем передает его Украине".

Помощь Украине

Словацкий премьер заявил, что его страна не внесет "ни цента" на финансирование расходов для военной помощи Украине.

"Если кто-то хочет приобрести у нас боеприпасы или вооружение, пожалуйста, покупайте, но сами мы никому ничего не дадим. Если бы мы были более солидарны между собой в ЕС, то продвигали бы совместно продукцию, которая полезна для всего ЕС, и мы бы могли сэкономить много денег", - добавил Фицо.

Что такое программа PURL?

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Первый пакет программы по закупке вооружения для Киева профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн дол., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн дол., третий - Германия на 500 млн дол. Четвертый - на 500 млн дол. - объявила Канада.

