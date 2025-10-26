Фицо против использования замороженных активов РФ для поддержки Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает против плана Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

"Я отказываюсь, чтобы Словакия участвовала в любой финансовой схеме, которая помогла бы Украине справиться с военными расходами", - заявил Фицо.

Он также раскритиковал намерение Евросоюза конфисковать замороженные российские активы на сумму 140 миллиардов евро.

"Мы столкнемся с огромным количеством международных судебных споров", - сказал Фицо, добавив, что Россия может принять ответные меры и конфисковать здания или корабли, принадлежащие европейским государствам.

По его словам, Словакия будет помогать Украине в области медицинской помощи или разминирования, но не будет финансировать военные нужды Украины.

"Ни одно смертоносное оружие не достанется Украине бесплатно", - подчеркнул Фицо.

Однако он добавил, что Словакия будет продолжать продавать Украине боеприпасы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС способствовать встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, чтобы достичь мира в Украине.

Что такое "репарационный заем"

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия оплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

Всего сейчас в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличности от замороженных российских активов, которая может быть использована для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 миллиардов), согласованный в прошлом году, который должен был бы погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.