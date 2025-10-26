УКР
Використання заморожених активів РФ
1 120 11

Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Фіцо про використання заморожених активів РФ

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SME.

"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – заявив Фіцо.

Він також розкритикував намір Євросоюзу конфіскувати заморожені російські активи на суму 140 мільярдів євро.

"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – сказав Фіцо, додавши, що Росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.

За його словами, Словаччина допомагатиме Україні в галузі медичної допомоги чи розмінування, але не фінансуватиме військові потреби України.

"Жодна смертоносна зброя не дістанеться Україні безкоштовно", – наголосив Фіцо.

Однак він додав, що Словаччина продовжуватиме продавати Україні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав ЄС сприяти зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, щоб досягти миру в Україні.

Що таке "репараційна позика"

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Автор: 

Словаччина (1237) Фіцо Роберт (276) заморожені активи (704)
Топ коментарі
+3
Основной игрок ЕС не согласен...
показати весь коментар
26.10.2025 15:03 Відповісти
+2
ай да фіцо!
набудував собі будівель та кораблів за уралом, і тепер впирається, що б не втратити!
показати весь коментар
26.10.2025 14:54 Відповісти
+2
А "Бельгія", ти в якому розумінні, вживаєш? Як країну, чи як "Центр ЄС"? Як країна - так вона не має права на переозброєння власної армії за рахунок цих заморожених активів - бо заморозку проводили рішенням Правління ЄС. А якщо ти говориш саме про "Центр ЄС" - то до чого тут "скинулися", і про які "відсотки" мову ти ведеш?
Поясни, будь ласка, детальніше...
показати весь коментар
26.10.2025 15:29 Відповісти
ай да фіцо!
набудував собі будівель та кораблів за уралом, і тепер впирається, що б не втратити!
показати весь коментар
26.10.2025 14:54 Відповісти
Фіцо-недострєльонний, це лише особа, а не держава!
показати весь коментар
26.10.2025 16:00 Відповісти
Можна подумать - ті "активи" лежать в Словаччині... Я якщо їх там нема - то який стосунок до них має Фіцо?...
показати весь коментар
26.10.2025 15:03 Відповісти
Це дуже просто. По перше бельгія хоче щоб всі країни євросоюзу скинулись коли ті гроші потрібно буде віддавати з відсотками, а ці країни не дуже рвуться підписувати такий договір. По друге бельгія де лежать ті самі євро за рахунок відсотків проводить переозброєння своєї армії і тому не поспішає щось з ними робити.
показати весь коментар
26.10.2025 15:22 Відповісти
А "Бельгія", ти в якому розумінні, вживаєш? Як країну, чи як "Центр ЄС"? Як країна - так вона не має права на переозброєння власної армії за рахунок цих заморожених активів - бо заморозку проводили рішенням Правління ЄС. А якщо ти говориш саме про "Центр ЄС" - то до чого тут "скинулися", і про які "відсотки" мову ти ведеш?
Поясни, будь ласка, детальніше...
показати весь коментар
26.10.2025 15:29 Відповісти
However, the article also notes that taxes levied on earnings from frozen assets contribute to Belgium's budget, with plans to allocate €1.2 billion annually for military spending between 2025 and 2029. Вони обкладають податками заморожені активи і ці кошти спрямовують на свій воєнний бюджет.Бельгійці. Крім того команду віддати гроші може дати лиш уряд бельгії, а вних підписана угода з рашкою про арбітраж і вони впевнені що як війна закінчиться то будуть змушені все віддати. І тому вони хочуть гарантій від інших країн ЄС що віддавати будуть не лише вони.
показати весь коментар
26.10.2025 16:31 Відповісти
Основной игрок ЕС не согласен...
показати весь коментар
26.10.2025 15:03 Відповісти
Фицо ничего не решает. Главная проблема сейчас Бельгия, где хранятся деньги.
показати весь коментар
26.10.2025 15:38 Відповісти
"Росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам." Джерело: https://censor.net/ua/n3581712

Яхта Фіцо на Байкалі буде конфіскована, палац Орбана на Ямалі націоналізують, Мерц не зможе зупинятися в свої квартирах по маршруту "Золотого кільця", в москві "Трамп-тауер" зруйнують, літаки всіх авіаліній будуть заарештовані по всьому світу, в Білорусі конфіскують будівлі посольств і консульств, вілла Міка Джагера в Оймяконі буде передана під дитячий садок...

Ага, прямо сплю і бачу кольорові сни!
показати весь коментар
26.10.2025 15:43 Відповісти
Якщо не давати військову допомогу,то тоді не буде потрібна ані медицина,ані розмінування.
показати весь коментар
26.10.2025 15:49 Відповісти
А яким боком ця злиденна, недострелена гнида до тих активів, будівель та кораблів?
показати весь коментар
26.10.2025 17:10 Відповісти
 
 