Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – заявив Фіцо.

Він також розкритикував намір Євросоюзу конфіскувати заморожені російські активи на суму 140 мільярдів євро.

"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – сказав Фіцо, додавши, що Росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.

За його словами, Словаччина допомагатиме Україні в галузі медичної допомоги чи розмінування, але не фінансуватиме військові потреби України.

"Жодна смертоносна зброя не дістанеться Україні безкоштовно", – наголосив Фіцо.

Однак він додав, що Словаччина продовжуватиме продавати Україні боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав ЄС сприяти зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, щоб досягти миру в Україні.

Що таке "репараційна позика"

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.