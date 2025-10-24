Зеленський: У питанні використання заморожених російських активів є три етапи

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив рішення Європейської ради щодо використання заморожених російських активів на підтримку України та розраховує на його фіналізацію до кінця року.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Лондоні, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що рішення саміту ЄС щодо заморожених російських активів є вкрай важливим для України.

"Думаю, що в питанні заморожених активів є три етапи. Перший – це політичне рішення, далі – практичне рішення і тільки після цього – впровадження. І я вважаю, що вчора ми здобули політичне рішення. Саме тому це позитивний сигнал",- сказав глава держави.

За політичним рішенням йде практичне

Зеленський додав, що слідом за політичним рішенням має настати практичне рішення.

Він висловив сподівання на фіналізацію практичного рішення до кінця року.

