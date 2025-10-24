УКР
Зеленський: У питанні використання заморожених російських активів є три етапи

зеленський

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив рішення Європейської ради щодо використання заморожених російських активів на підтримку України та розраховує на його фіналізацію до кінця року.

Про це він сказав  на пресконференції за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Лондоні, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що рішення саміту ЄС щодо заморожених російських активів є вкрай важливим для України.

"Думаю, що в питанні заморожених активів є три етапи. Перший – це політичне рішення, далі – практичне рішення і тільки після цього – впровадження. І я вважаю, що вчора ми здобули політичне рішення. Саме тому це позитивний сигнал",- сказав глава держави.

За політичним рішенням йде практичне

Зеленський додав, що слідом за політичним рішенням має настати практичне рішення. 

Він висловив сподівання на фіналізацію практичного рішення до кінця року.

Зеленський Володимир (25946) заморожені активи (703)
+4
Тільки два - отримати й стирити.
24.10.2025 21:01 Відповісти
+2
Перший етап - золоті унітази,
Другий етап - прибарахлити себе і друзів,
Третій етап - підкуп суддів, закупівля паспортів різних країн, гречка лохам на вибори.
24.10.2025 21:10 Відповісти
+1
100% . браво !
24.10.2025 21:06 Відповісти
